Mercato, scelto il sostituto di Theo: il Milan anticipa la concorrenza

Rivoluzione Milan, in vista del prossimo calciomercato estivo, ecco il possibile sostituto di Theo Hernandez

Si è conclusa da poco anche questa sessione di calciomercato invernale e diverse sono le novità. Tuttavia, dato che si può dire che il calciomercato non termina mai, si pensa già all’estate. Si sta già pensando ai futuri nomi da considerare per il mercato di giugno e da tempo stanno circolando vari nomi.

Si prospettano già diversi addii, ma anche nuovi arrivi a Milano. Bisogna già mettere le carte in tavola e prendere in considerazione tutte le possibili opzioni, per giungere alle scelte più idonee all’intera squadra.

Fra tutte, emerge la complicata situazione di Theo Hernandez, che con buonissime probabilità lascerà il Milan in estate. La società ha già considerato il possibile sostituto e il Milan anticipa la concorrenza.

Calciomercato Milan, i colpi dell’inverno

In questa sessione di calciomercato invernale appena terminata, ci sono stati diversi addii, come quello di: Alvaro Morata (arrivato al Galatasaray), Calabria (al Bologna), Bennacer (al Marsiglia) e Okafor (al Napoli).

C’è stato, però, anche l’arrivo di nuovi volti, come: Walker (dal Manchester City), Gimenez (dal Feyenoord), Bondo (dal Monza) e la grande novità per i tifosi Joao Felix (dal Chelsea). Ora si pensa già all’estate e tutto può cambiare, specialmente il futuro di un giocatore come Theo Hernandez.

Il possibile sostituto di Theo Hernandez

Il rapporto di Hernandez con il Milan sembra essere giunto al capolinea, dopo una una stagione al di sotto delle sue potenzialità e delle aspettative e date anche le problematiche legate alle ultime partite, come il cartellino rosso ricevuto contro il Feyenoord.

Da qualche tempo un nome preso molto in considerazione per sostituirlo sulla fascia sinistra è quello di Maxim De Cuyper, attualmente al Club Brugge. Il Milan è intenzionato ad accellerare i tempi e a trovare l’accordo il prima possibile, data la concorrenza di West Ham, Juventus e, soprattutto, Arsenal. Come riferito da Tuttosport, infatti, il club inglese è in forte pressing sul giocatore, ma il Milan può anticipare tutti e battere la concorrenza.