Meritato riposo in Empoli-Milan: in panchina dopo tre mesi

In Empoli-Milan andrà in panchina dopo tre mesi: meritato riposo per il giocatore, finora utilizzato sempre da Fonseca e anche da Conceicao

Il Milan scenderà di nuovo in campo domani in campionato. Dopo la Roma in Coppa Italia, i rossoneri affrontano l’Empoli di Roberto D’Aversa per ritrovare subito la vittoria dopo il pareggio contro l’Inter nel derby. Il calciomercato di gennaio ha dato una nuova linfa alla squadra, sotto tutti i punti di vista; il più importante, è l’entusiasmo, che è adesso a mille. I tifosi mercoledì con la Roma si sono divertiti, soprattutto dopo gli ingressi di Gimenez e Joao Felix, e ora c’è grande attesa per rivederli in campo.

Stando alle anticipazioni, il messicano sarà in panchina mentre il portoghese in campo dal primo minuto insieme ad Abraham. Conceicao non perde tempo e sfrutta subito l’occasione per far riposare un po’ di giocatori, fin qui sempre utilizzati. Non ci sarà Leao, ancora alle prese con problemi alla caviglia. Meritato riposo, per scelta solo tecnica stavolta, anche per un altro titolarissimo.

Riposo per l’insostituibile

Tijjani Reijnders partirà infatti dalla panchina: al suo posto, con il rientrante di Fofana (che ha saltato il derby per squalifica), ci sarà Musah. L’americano nelle ultime partite è stato spesso utilizzato da esterno destro di centrocampo, ma ora per quel ruolo c’è una validissima alternativa: è Riccardo Sottil, arrivato nell’ultima ora di calciomercato. A sinistra invece ci andrà Pulisic, proprio come con la Roma (ma in quel caso c’era Alex Jimenez a destra).

Per Reijnders sarà la prima panchina dopo tre mesi. L’ultima volta che non è sceso in campo è stato contro il Napoli lo scorso 29 ottobre, assente in quel caso per squalifica a causa dell’espulsione, qualche giorno prima, rimediata in casa contro l’Udinese. Da quel momento in poi, l’olandese ha giocato tutte le partite, in campionato, in Champions League e in tutte le altre competizioni.

Soltanto in pochissime occasioni è stato sostituito verso il finale di partita, dopodiché ha sempre giocato da titolare e per novanta minuti. Meritato riposo quindi per lui domani contro l’Empoli, sperando che non ci sia bisogno di lui durante la gara. Reijnders è stato finora uno dei migliori giocatori della rosa, se non il migliore, per rendimento e anche per numeri: 33 gare, 11 gol e 3 assist. Per la prima volta in carriera, l’olandese ha superato è arrivato in doppia cifra, e l’ha anche superata, in stagione.