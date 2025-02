Milan, ad un passo dall’addio a gennaio: “Se l’ha detto il presidente…”

Il giocatore rossonero è stato davvero vicino a lasciare il Milan a gennaio, stasera è arrivata l’ennesima conferma. I dettagli

Il Milan deve provare a mettere da parte la cocente delusione per l’eliminazione dalla Champions League e pensare all’ultimo obiettivo rimasto: il quarto posto in campionato. Obiettivo difficile ma non impossibile, considerando che c’è sempre la partita contro il Bologna da recuperare (giovedì prossimo).

Nonostante quanto accaduto nella serata di martedì, contro il Torino dovrebbe giocare ancora da titolare Theo Hernandez, anche perché è in dubbio la presenza di Walker dall’altro lato. Il francese è al centro dell’attenzione per l’espulsione di martedì e anche per le solite voci di mercato, sempre più intense. Non è più un segreto che a gennaio è stato davvero vicino al Como, che aveva convinto il Milan con un’offerta da 50 milioni.

Theo Hernandez-Como, la conferma di Fabregas

Notizia di mercato confermata dal presidente del Como stesso, che ha rivelato questo tentativo del suo club per Theo Hernandez e anche per Marcus Rashford, anche lui obiettivo del Milan prima di scegliere poi l’Aston Villa. In merito, è intervenuto anche Cesc Fabregas, presente questa sera alla presentazione del 20° torneo Amici dei Bambini.

Interpellato dai cronisti presenti, Fabregas ha spiegato: “Theo Hernandez? Io non ne so niente, ne ha parlato il presidente, e se l’ha detto lui… sicuramente sarà la verità“. Non ce n’era bisogno perché le parole del presidente del Como dicevano già tutto, ma questa è solo una ulteriore conferma. L’offerta era vera e soprattutto il Milan l’aveva anche accettata: decisiva la volontà del francese, che non ne ha voluto sapere. Ora però la situazione si riaprirà, per forza di cose, a giugno, soprattutto se dovesse continuare a non arrivare l’accordo per il rinnovo. Con un solo anno di contratto, la cessione sarà inevitabile.