Milan: addio Hernandez, intreccio con Cambiaso

Tra i rossoneri tiene banco anche il futuro del terzino francese. E a sorpresa spunta intrigo con il calciatore bianconero: ecco tutti i dettagli

È un Milan nuovo con una mentalità completamente differente rispetto al passato. L’arrivo di Conceicao e il calciomercato invernale ha cambiato il volto del club rossonero ed ora si guarda con maggiore fiducia anche al futuro. La volontà del club è sicuramente quella di portare i rossoneri a poter ritornare a lottare per qualcosa di importante e per farlo c’è naturalmente bisogno di alzare il livello della rosa a disposizione di Conceicao.

Sono comunque diverse le questioni da risolvere soprattutto in ottica estiva e tra loro c’è anche Hernandez. Il terzino francese con Conceicao è ritornato ad avere un ruolo centrale, ma senza rinnovo la separazione è assolutamente possibile. E, stando a quanto riferito dalle ultime notizie di calciomercato, attenzione ad un incrocio che potrebbe coinvolgere anche Cambiaso.

Calciomercato Milan: Hernandez via, decisivo Cambiaso

Theo Hernandez potrebbe salutare il Milan a breve. Il contratto si avvicina alla scadenza (2026) e senza rinnovo sembra davvero complicata una sua permanenza agli ordini di Fonseca. Per questo motivo sono due le squadre che starebbero lavorando a portare il francese nella propria rosa al termine della stagione e attenzione anche all’incrocio con l’italiano.

Secondo le ultime indiscrezioni, Real Madrid e Manchester City starebbero ragionando sulla possibilità di prendere Hernandez durante il prossimo calciomercato estivo. Un interesse, quello degli inglesi, che potrebbe coincidere con un passo indietro su Cambiaso. Anche il procuratore dell’italiano ha confermato i contatti con i Citizens nella scorsa sessione, ma ad oggi sembra molto difficile che gli inglesi possano decidere di piazzare una doppio colpo simile considerando i problemi economici avuti in passato.

Per questo motivo massima attenzione all’incrocio e non è da escludere che alla fine sia proprio il Milan a spuntarla per Cambiaso durante il calciomercato estivo. Siamo naturalmente nel campo delle ipotesi e delle valutazioni, ma non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire come si svilupperà un possibile intrigo della sessione estiva.

Naturalmente il futuro di Hernandez dipenderà molto dal rinnovo. Senza la sua partenza è certa e a quel punto il Manchester City dovrà decidere se nel prossimo calciomercato estivo vorrà puntare sul francese o magari su Cambiaso. Un passaggio decisivo anche per capire le prossime mosse del Milan.