Milan, affare all’ultimo secondo: arriva l’attaccante

Il Milan ha insistito fino all’ultimo e ha messo le mani sull’attaccante che inseguiva per completare il calciomercato: i dettagli dell’ultimo colpo dei rossoneri

Va in archivio, finalmente, una finestra di calciomercato di gennaio che è stata lunga e stancante ma che mai come quest’anno ha offerto tantissimi spunti. Riservando tutto il meglio o quasi per l’ultimo giorno, che ha regalato dei veri e propri fuochi d’artificio. Era difficile prevedere cosa sarebbe effettivamente accaduto e in tal senso il Milan ha piacevolmente stupito i suoi tifosi con una serie di colpi in fila.

Si era intuito nei giorni scorsi che il Diavolo avrebbe fatto di tutto per cambiare fisionomia e risolvere diverse situazioni in bilico. Alla fine, le richieste di Conceicao sono state esaudite. Il tecnico portoghese avrà a disposizione una rosa largamente rinnovata e non a caso, per il giorno dopo il mercato, ha deciso di spostare la sessione di allenamento al pomeriggio, in modo da avere tutti i volti nuovi subito a disposizione. L’intenzione è schierarli tutti quanto prima, per poter sfruttare al meglio la rinnovata potenza di fuoco.

Dopo Santiago Gimenez, il Milan aveva iniziato la giornata con lo sprint pazzesco per Joao Felix. L’operazione, che appariva difficile, è stata sbloccata da Mendes. Verso sera, l’arrivo di Bondo per il centrocampo, con le partenze contestuali di Okafor, Bennacer e Zeroli. Non era ancora finita e il Milan ha inseguito fino alla fine la chiusura del cerchio con un terzo colpo di giornata.

Milan, sprint vincente per Sottil: tutti i dettagli

Serata febbrile, da corsa contro il tempo, per chiudere l’affare con la Fiorentina per Riccardo Sottil. Missione compiuta, l’esterno si unirà ai rossoneri.

I dettagli sono stati progressivamente limati fino a giungere a un’intesa per un acquisto in prestito, da parte dei rossoneri, con riscatto fissato a 10 milioni di euro. L’ufficialità è arrivata poco prima che la sessione si chiudesse e ha rappresentato un ennesimo colpo di scena, per un Diavolo adesso completamente stravolto.

Milan, con Sottil completata la rivoluzione dell’attacco: è cambiato tutto

Rispetto a poco più di 48 ore fa, attacco del Milan cambiato praticamente per metà. Sottil è il terzo giocatore del reparto offensivo che si aggiunge dopo Gimenez e Joao Felix, il segnale dato dalla dirigenza rossonera è chiaro: da ora ci si attende una sterzata.

Verticalità e caratteristiche dei giocatori, adesso, sembrano rispondere maggiormente alle idee dell’allenatore. Sottil arriva dai viola con uno score di 5 gol e 3 assist in 25 presenze in stagione, vedremo cosa saprà dare alla causa.