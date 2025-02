Milan, altro derby vinto: colpo di mercato in arrivo

L’Amministratore Delegato del Milan ha scelto il prossimo profilo per il centrocampo rossonero, ma l’affare non sarà semplice

Il calciomercato in casa Milan non riposa mai. A neanche una settimana da una super sessione di riparazione, che ha visto arrivare nella Milano rossonera Santiago Gimenez e Kyle Walker, la dirigenza meneghina è già al lavoro per programmare la prossima finestra estiva.

Nella testa di Giorgio Furlani non mancano ovviamente i nomi, con uno in particolare che risponde alla perfezione alle caratteristiche che il Milan cerca per puntellare il proprio gruppo squadra.

Un nome, quello del centrocampista, che è già sul taccuino dei migliori club italiani e internazionali, con i rossoneri che punteranno a far leva sulle motivazioni del calciatore e sul canale preferenziale venutosi a creare negli ultimi mesi.

Samuele Ricci è più di un’idea

Da tempo nel giro della nazionale azzurra, quello di Samuele Ricci è un profilo che orbita da molto intorno all’universo rossonero. Vicecapitano del Torino con già più di 100 presenze alle spalle in maglia granata, quello del classe 2001 potrebbe essere l’innesto giusto per completare definitivamente il centrocampo rossonero.

Se l’accordo con il calciatore esiste già, non si può affermare la stessa cosa per quanto riguarda quello con il club proprietario del suo cartellino, il Torino di Urbano Cairo, bottega da sempre molto cara, soprattutto per i club italiani.

Giovane, di propsettiva e già pronto per un grande club. Sono questi gli elementi che hanno convinto il Milan a puntare con forza sull’ex Empoli, sul quale c’è il rischio che in estate si scateni una vera e propria asta, così come spera il patron dei granata Urbano Cairo.

Ricci-Milan: una trattativa non semplice

Quella con i piemontesi rischia però di essere una trattativa tutt’altro che facile. Detto già delle difficoltà a rapportarsi con il presidente granata, il Milan, per arrivare al calciatore, sarà costretto a mettere mano al portafogli pur di non vedere il ventitreenne accassarsi presso altri lidi.

Al momento, la cifra richiesta dal Torino per il calciatore è superiore ai 30 milioni di euro. I rossoneri, dal canto loro, proveranno a inserire delle contropoartite tecniche per aggiustare in difetto la cifra e chiudere in fretta l’affare.

L’Inter nel frattempo osserva interessata le mosse dei cugini rossoneri, anche se la priorità del calciatore è attualmente rappresentata dal Milan.