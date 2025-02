Milan, ancora Jorge Mendes: il post Theo lo porta lui

Il Milan cerca l’erede di Theo Hernandez in caso di probabile cessione a giugno: Jorge Mendes potrebbe portare un altro suo assistito

Il Milan, fra le altre cose, deve fare i conti con la difficile situazione Theo Hernandez. Il contratto del francese è in scadenza a giugno 2026 e, fino ad oggi, non ci sono stati grossi passi avanti nella trattativa per il rinnovo. Il francese, che non fa dichiarazioni pubbliche da un bel po’, tramite il suo agente è stato piuttosto chiaro: vuole restare e prolungare. La palla passa al Milan, che nel frattempo ha risposto dicendo sì all’offerta del Como da 40 milioni a gennaio.

A far saltare tutto è stato il giocatore, che si è opposto a questa cessione. Se deve lasciare il Milan, preferisce farlo per una grande squadra. Una cosa è certa: se entro giugno la situazione rinnovo dovesse restare così, allora la cessione in estate, ad un anno dalla scadenza, diventerebbe obbligatoria. A quel punto bisogna cercare un sostituto e, secondo la Gazzetta dello Sport, i dirigenti potrebbero farsi aiutare ancora una volta da Jorge Mendes, come successo con Conceicao e Joao Felix.

L’erede di Theo Hernandez arriva dalla Premier League

In queste ore è avanzato con forza il nome di De Cuyper, il gioiellino del Club Bruges, la stessa squadra di Charles de Ketelaere. Lo abbiamo visto in azione di recente anche contro l’Atalanta in Champions League ed è un titolare anche del Belgio. Insomma, è prontissimo per un salto importante e il Milan, con la cessione di Theo Hernandez, può dargli la possibilità di giocare titolare. Ma c’è anche un altro profilo.

Si tratta di Rayan Ait-Nouri, attualmente in forza al Wolverhampton che ha come agente Jorge Mendes, cioè lo stesso di Conceicao e di Joao Felix, molto influente di recente nelle scelte di mercato dei dirigenti milanisti. Gioca in Premier League da diversi anni e ora sembra pronto per fare il salto in una grande squadra. Anche in questo caso, come per De Cuyper, il posto lasciato libero da Theo Hernandez al Milan è molto interessante.

Jorge Mendes lo sa benissimo e per questo spingerebbe per portare un altro suo assistito in rossonero, ma per farlo serve un investimento importante. Il Wolverhampton lo valuta infatti dai 30 ai 40 milioni e da qui a fine stagione può soltanto aumentare: una cifra sicuramente alta ma in linea con quanto dovrà investire la società rossonera se vuole un sostituto di Theo che possa quanto meno avvicinarsi al livello del francese.