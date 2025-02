Milan, bomber a sorpresa: l’annuncio di Sky

Il Milan ha rivoluzionato il proprio reparto d’attacco nelle ultime ore di mercato e non ha ancora finito di farlo: nuovo tentativo per un grande attaccante

Una giornata da ricordare a lungo, quella del 3 febbraio 2025, come l’ultima di un calciomercato invernale che rispetto agli ultimi anni è stato decisamente scoppiettante. E nella quale c’è stato un elevatissimo numero di affari da parte di società e direttori sportivi, che proprio sul finire della sessione hanno trovato la quadra per operazioni importanti. Quanto fatto dal Milan, in particolare, è degno di nota.

Serviva uno scossone, ai rossoneri, per cercare di invertire la tendenza di una prima parte di stagione caratterizzata da troppi alti e bassi, un rendimento che anche con l’arrivo di Conceicao non è cambiato più di tanto. Ecco perché negli ultimi giorni il Diavolo ha accelerato con decisione e ha scelto di accontentare le richieste dell’allenatore portoghese. Il diretto interessato, nell’ultimo periodo, aveva sottolineato come tra lui e la società si fosse parlato chiaramente in tema di mercato. E queste idee sono state tradotte nei fatti in ultime ore frenetiche e fruttuose.

Joao Felix e Bondo in entrata dopo l’arrivo di Gimenez, in uscita Okafor, Bennacer e Veroli e altre trattative condotte fino all’ultimo minuto, per ribaltare totalmente la fisionomia della squadra. Più simile ai desideri di Conceicao? Questo è quello che tutto l’ambiente spera. Nonostante le numerose operazioni per il reparto offensivo, però, il Milan tenta anche un ulteriore e ultimo colpo.

Milan, assalto a Krstovic: i dettagli dell’offerta

Il nome inseguito con forza nelle ultime ore della finestra di trasferimenti è stato quello di Nikola Krstovic, attaccante del Lecce. Per il montenegrino classe 2000 è stato effettuato un tentativo serio, eccome.

Secondo ‘Sky Sport’ ai pugliesi sarebbe stata presentata una offerta da 20 milioni di euro più 5 di bonus per il cartellino del giocatore. Proposta molto importante, che però i giallorossi hanno rispedito al mittente.

Milan, per Krstovic non è finita: la trattativa riparte per giugno

L’offerta del Milan era valida per giugno, per bloccare fin da subito l’attaccante. Per il momento, il club salentino ha deciso di rifiutare la proposta. Magari puntando ad alzare ulteriormente le cifre, cosa che potrebbe riuscire se il giocatore continuasse a segnare con regolarità (a oggi, siamo a 7 gol in campionato).

Il Milan, però, non intende farsi scoraggiare e potrebbe anche riprovarci più avanti, tenendo vivi i dialoghi con la società pugliese. Il che lascia pensare che la posizione di Abraham sia sempre più in bilico.