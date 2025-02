Milan, cambia tutto per Morata! Clamoroso colpo di scena

Nuovo colpo di scena riguardo il trasferimento al Galatasaray di Alvaro Morata. I tifosi del Milan sono rimasti spiazzati.

Dopo il K.O. in Champions League contro la Dinamo Zagabria, è iniziata una vera e propria tempesta in casa Milan. Lo spogliatoio rossonero sta facendo i conti con diverse fratture interne. Una delle più nette è quella tra Sergio Conceicao e Alvaro Morata. Il rapporto tra il tecnico portoghese e il centravanti spagnolo non è più recuperabile e ciò si è tradotto nell’addio dell’ex Juventus.

Nel giro di poche ore il Milan ha chiuso per la cessione di Morata al Galatasaray, portando invece in rossonero Santiago Gimenez. Lo spagnolo sarebbe dovuto partire oggi per la Turchia per poi iniziare la sua nuova avventura, ma le cose non sono andate come previsto.

Morata al Galatasaray: rinviato a domani il viaggio verso Istanbul

Come riportato da TMW, Morata volerà in Turchia solo nella giornata di domani. Come detto, la partenza verso Istanbul era prevista già per oggi, con addirittura 30.000 tifosi del Galatasaray già pronti ad accoglierlo. Il volo è stato, però, rimandato a causa della nebbia con i tifosi degli Aslanlar che potranno abbracciarlo solo nella giornata di domani.

Il trasferimento di Morata al Galatasaray non è comunque in discussione con l’ufficialità che è stata solo rimandata di qualche ore per cause di forza maggiore. Intanto sui social ha già iniziato a circolare una foto dell’ormai ex Milan accanto all’intermediario dell’operazione George Gardi e Adbullah Kavukcu, nuovo vicepresidente operativo del Galatasaray.

Addio Morata, nessuna minusvalenza per il Milan: cifre e dettagli

L’accordo tra il Milan e il Galatasaray è stato trovato sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni di euro più 3 di bonus finali. Le cifre consentiranno al Diavolo di evitare una minusvalenza, visto il peso a bilancio di Morata pari a circa 9.75 milioni di euro.

Lo spagnolo andrà, invece, a firmare un contratto fino al 2029. Senza dubbio un epilogo decisamente inaspettato, anche solo fino a qualche giorno fa, per un giocatore arrivato in estate con l’obiettivo di essere un leader dello spogliatoio e di trascinare il Milan verso il raggiungimento dei diversi obiettivi prefissati a inizio stagione.

Nel corso dei mesi, però, Morata non è mai riuscito a lasciare il segno e adesso è arrivato anche il punto su un’avventura durata appena sei mesi. Al suo posto è arrivato Gimenez che si spera possa fare decisamente meglio.