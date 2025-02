Theo via subito, multa e cessione: c’è un club italiano

In casa Milan è scoppiato il caso Theo Hernandez: all’indomani dell’ingenuità col Feyenoord, il club è pronto a usare il pugno di ferro

La società rossonera è pronta a intervenire dopo l’ingenua espulsione che ha portato alla pesantissima eliminazione in Champions League contro il Feyenoord.

All’indomani del pareggio in Champions League contro il Feyenoord, in casa Milan è altissima la tensione per quanto accaduto a Theo Hernandez. Il terzino rossonero, già ammonito, è stato espulso per somma di gialli dopo una evitabilissima simulazione, lasciando così i suoi compagni di squadra in inferiorità numerica con il risultato ancora in bilico. Il Milan aveva infatti sbloccato il risultato con il gol del grande ex Gimenez, ma al 73′ è stato Julian Carranza a realizzare il gol dell’1-1, costato l’eliminazione dalla Champions League alla squadra di Sergio Conceicao.

Un errore imperdonabile quello del laterale francese. Un errore che ha inevitabilmente spinto fuori il Milan dalla massima competizione europea, perdendo prestigio, ma anche milioni di euro che avrebbero rappresentato ossigeno per le casse del club. Un errore che cambierà anche i rapporti tra Theo Hernandez e il club, già messi in pericolo nei mesi scorsi. In particolar modo all’Olimpico in occasione della sfida con la Lazio quando il francese e Rafa Leao si resero protagonisti di una sorta di protesta silenziosa durante il cooling break.

Milan, per Theo Hernandez cessione e non solo

L’episodio dell’ingenua ed evitabilissima espulsione in Champions League arriva in un momento già particolare per Theo Hernandez, tra trattative per il rinnovo e voci di cessione. A gennaio ci aveva provato il Como mettendo sul piatto un’offerta da 40 milioni di euro per il terzino il quale ha però rifiutato il trasferimento sulle sponde del lago.

Il Milan, però, riteneva congrua quell’offerta e lo avrebbe sacrificato, anche a campionato in corso. La partita col Feyenoord ha rafforzato il pensiero del club rossonero, proprio nel momento in cui era in stallo il discorso relativo al rinnovo di contratto. Theo Hernandez ha chiesto un ingaggio come quello di Rafa Leao, ovvero circa 7 milioni di euro a stagione bonus compresi. Aumento che non arriverà, così come il rinnovo di contratto. Anzi, sembra ormai inevitabile la cessione in estate. E chissà che non possa essere proprio il Como la prossima squadra di Theo Hernandez.

Ma non solo: già, perché come anticipato da La Gazzetta dello Sport, Theo Hernandez verrà multato dal club rossonero. Starà poi a Sergio Conceicao gestirlo in questi ultimi suoi mesi in rossonero.