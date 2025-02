Milan, che notizia: c’è l’accordo, il giocatore rimane al Milan!

Buone notizie per il Milan che in questi giorni si è messo all’opera per blindare il giocatore. L’accordo è stato trovato, presto l’ufficialità.

Il Milan ha conquistato la vittoria nel corso dell’ultimo turno di campionato contro il Verona e domani ci sarà l’importante turno di spareggio nel ritorno contro il Feyenoord. La squadra continua a offrire prestazioni altalenanti e l’ambiente, spesso, appare alterato al suo interno. Intanto la dirigenza si è messa al lavoro perché arriva la buonissima notizia di un giocatore che rimarrà al Milan. La sua permanenza nelle ultime settimane era stata messa in dubbio ma il club lancia un messaggio importante. Nonostante non sia il suo miglior momento la società continua a crede in lui e Mike Maignan rimarrà ancora in rossonero.

Maignan rimane al Milan: inizia un nuovo capitolo?

“Magic” Mike al Milan ha avuto una crescita esponenziale e fin da subito ha avuto un ruolo importante come leader in campo, non a caso negli ultimi mesi ha conquistato anche la fascia di capitano dopo l’addio di Calabria e le assenze di Theo.

Nell’ultimo anno però Maignan sta offrendo un lato di sé che fino ad ora si era intravisto poco. Sembra più disattento tra i pali e alcune leggerezze sono spesso costate caro per il resto della squadra, soprattutto nel corso delle ultime partite. Tuttavia il Milan ha deciso di credere ancora in lui nonostante questo non sia il suo momento più alto di forma e affidabilità.

Il club, il giocatore e l’entourage in questi giorni si sono seduti intorno a un tavolo e ora arriva la buone notizia: il giocatore rinnoverà e rimarrà ancora al Milan.

Milan, Maignan rinnova fino al 2029

Evidentemente il Milan non ha mai perso la fiducia nel portiere francese nonostante le voci parlassero spesso di addio imminente o poca fiducia nel giocatore. Invece il club dimostra il contrario e crede ancora in Mike Maignan.

Come riporta il Corriere dello Sport le parti hanno parlato in questi giorni e si è subito arrivati ad un accordo con il “sì” del giocatore: Maignan rinnoverà fino al 2029 e percepirà 5 milioni di euro a stagione. Il portiere ex Lille è ancora al centro del progetto e incasserà anche il doppio rispetto agli anni passati: un vero attestato di fiducia da parte della società. Chissà che ora Maignan non sia più tranquillo anche in campo tornando a volare tra i pali al meglio come ha sempre fatto al Milan.