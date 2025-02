Milan, colpaccio Ibrahimovic: pronti 60 milioni per il top player

Il diavolo ha chiuso il mercato di riparazione con diversi acquisti. Nonostante ciò, però, la società già si muove in vista della sessione estiva. L’obiettivo è quello di rinforzare ancor di più la rosa.

Vigilia importante in casa Milan, con i rossoneri che domani se la vedranno contro il Feyenoord per l’andata dei playoff di Champions League. Fondamentale per il diavolo superare questo turno, soprattutto considerando il mercato di gennaio appena concluso. La squadra di Conceicao si è infatti rinforzata tantissimo, aggiungendo al suo scacchiere giocatori del calibro di Gimenez, Joao Felix e Walker, oltre a Bondo dal Monza e Sottil dalla Fiorentina.

Giocatori che, ovviamente, aiuteranno la squadra anche nella corsa Champions del prossimo anno. Troppo importante per il Milan arrivare tra le prime quattro e giocare la principale competizione europea anche il prossimo anno, sia da un punto di vista societario, ma anche e soprattutto dal punto di vista ambientale.

I piani della società per il mercato estivo:

Nell’ambiente Milan si parla però già di mercato estivo. L’obiettivo è quello di tornare grandi e la società ha tutta la volontà di investire per rinforzare ulteriormente la rosa. Innanzitutto andranno riscattati alcuni dei giocatori sopracitati. Parliamo di Kyle Walker, che costerà alle casse del Milan 5 milioni di euro, Sottil dalla Fiorentina per 10 milioni di euro e poi c’è la situazione legata a Joao Felix.

Con il Chelsea non c’è ancora l’accordo, ma sicuramente sarà una cifra considerevole. Oltre a ciò andranno anche trovati un terzino sinistro che possa rimpiazzare degnamente Theo Hernandez, un esterno destro al posto di Chukwueze e un centrale se parte Tomori. L’obiettivo numero uno in questo caso è Antonio Silva del Benfica.

Obiettivo Nunez del Liverpool per l’attacco

David Nunez non ha convinto i reds. Troppo altalenante il suo rendimento, specie se rapportato all’oneroso investimento della società. Ecco perché è cedibile e Zlatan Ibrahimovic ha iniziato a pensarci. Secondo quanto riportato da Fichajes.net, il Milan è un’assoluta candidata a presentare un’offerta a fine stagione. Il classe 1999 è seguito infatti dai rossoneri dai tempi di Almeria e Benfica e dunque ora Ibra vorrebbe approfittare della sua rottura con i reds.

Ovviamente tutto ciò solo in caso di partenza di Leao, visto che per l’uruguaiano servirebbero almeno 60 milioni di euro. Sul portoghese ci sono al momento il Barcellona, il Chelsea e alcuni club della Saudi Pro League. In tutto ciò andrà poi trovata anche un’altra punta che faccia da riserva a Gimenez. Jovic è in scadenza di contratto e Abraham tornerà probabilmente alla Roma.