Milan, colpo a centrocampo: l’ultima clamorosa idea

Un altro colpo per il Milan in queste ultime ore, stavolta a centrocampo: l’addio apre ad un clamoroso ritorno

Milan assoluto protagonista di queste ultime ore di calciomercato. I rossoneri hanno chiuso per Joao Felix in prestito dal Chelsea fino a giugno, operazione conclusa poco fa: meno di cinque milioni il costo totale dell’affare. Un altro portoghese dopo Conceicao, anche lui gestito da Jorge Mendes, che aveva proposto da settimane il giocatore al club milanista. L’attaccante è atteso in serata a Milano per svolgere tutto l’iter burocratico: corsa contro il tempo per chiudere tutto entro mezzanotte. Ma non è finita perché il Milan ha l’accordo anche con la Fiorentina per Sottil ed è ora a caccia di un centrocampista.

Il Milan in queste ore ha ricevuto un’offerta dal Marsiglia per Ismael Bennacer, che starebbe spingendo per andare in Francia. Come in estate, anche stavolta l’ex Empoli vuole cambiare aria e sta provando a convincere il club a lasciarlo partire. Il Milan però non accetta se non arriva prima un sostituto e il nome che sta circolando in questi minuti è quello di Brayan Cristante, ormai in rotta con la Roma. Per lui sarebbe un ritorno visto che è cresciuto nel settore giovanile rossonero (non ci sarebbe quindi alcun problema di liste). Su di lui però c’è anche la Fiorentina, che sembra in vantaggio.