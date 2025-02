Milan, colpo dal City di Guardiola: arriva grazie a Theo Hernandez

Il francese messo nel mirino dai Citizens, l’operazione può agevolare un arrivo importante al Milan: occhio allo scambio

Non sappiamo ancora come si concluderà esattamente la stagione del Milan. Quello che possiamo immaginare già da adesso è che, a prescindere, anche se i rossoneri riuscissero nella missione, in questo momento piuttosto complicata, di raggiungere il quarto posto e quindi la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, nella prossima stagione molti volti tra i rossoneri saranno destinati a cambiare.

Dalle parti di Milanello, l’annata piuttosto complessa vissuta fino a questo momento induce a rimettere molte cose in discussione. Per diverse figure importanti del club, si è arrivati, verosimilmente, a fine ciclo. Come nel caso di Theo Hernandez, per il quale l’addio sembra soltanto questione di tempo. Il francese sta vivendo la sua peggiore annata in assoluto con la maglia del Diavolo e dopo le ultime prestazioni horror il rinnovo di contratto è da escludere.

Dunque, a un anno dalla scadenza del contratto stesso, in estate la cessione appare uno scenario ormai indirizzato. Con molte pretendenti per un giocatore che, se recuperato ai suoi massimi livelli, potrebbe comunque far comodo. Secondo diversi media inglesi, si è iscritto alla corsa anche il Manchester City di Guardiola, che va a caccia di rinforzi per aprire un nuovo ciclo. Ci sono buoni rapporti tra le società, come testimoniato dall’affare Walker. E il Milan potrebbe approfittarne per un altro colpo made in City.

Milan, Kovacic per rinforzare il centrocampo in luogo di Theo Hernandez: ma c’è anche un’altra idea

La proposta che gli inglesi potrebbero avanzare è di circa 35 milioni di euro, ma potrebbero, al tempo stesso, proporre uno scambio, che coinvolgerebbe Kovacic.

Il croato ha vissuto fortune alterne dal suo arrivo all’Etihad. L’eventualità di tornare in Italia non gli dispiacerebbe e il Milan è del resto alla ricerca di un giocatore di qualità per migliorare il centrocampo. Il Milan però potrebbe rilanciare con una controproposta per Bernardo Silva, obiettivo proibito da diverso tempo ma forse giunto a sua volta a fine ciclo in Inghilterra.

Milan, Theo Hernandez al capolinea: si attendono proposte

La partenza di Theo Hernandez starebbe comunque a simboleggiare, per il Milan, il definitivo addio a una certa parte della sua storia e a riferimenti tecnici che parevano scolpiti nella pietra. Non si sa dove andrà, ma il francese come detto è già con le valigie, di fatto.

Oltre al City, ci sono altri top club che ci pensano piuttosto seriamente. Come il Bayern Monaco e il Real Madrid. Il Milan può permettersi di sfogliare la margherita e valutare la migliore offerta.