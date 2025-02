Milan, colpo last minute in Serie A: arriva grazie alla Juventus

Intrecci di calciomercato infiniti nell’ultimo giorno della sessione di gennaio, il Milan non ha ancora finito con i colpi in entrata: l’ultimo può arrivare grazie alla Juventus

Ci si aspettava un ultimo giorno di calciomercato scoppiettante, come spesso avviene, ma quanto si è verificato nella giornata di oggi ha probabilmente superato le previsioni di tutti. Un tourbillon di operazioni in entrata e in uscita, in Serie A, quasi da mal di testa, con rumours e trattative che si sono susseguite come non mai, aprendo all’improvviso scenari che parevano improbabili da perseguire.

Di tutto questo, è stato grande protagonista il Milan, che con l’arrivo di Gimenez e la partenza di Morata, ieri, a margine del derby aveva soltanto tolto il tappo. E ha accelerato di colpo cogliendo tutti di sorpresa. Non soltanto con il blitz definitivo per Joao Felix, operazione che sembrava complicata ma che grazie alla mediazione incessante di Jorge Mendes è diventata possibile.

Milan che contestualmente all’arrivo del portoghese ha dato il via libera per Okafor al Napoli, ma non ha ancora concluso le sue operazioni, anzi. Sempre per il reparto offensivo, tentativo last minute per Riccardo Sottil. E in realtà, non è l’unico fronte ancora aperto che in qualche modo coinvolge la Fiorentina, ma anche la Juventus. Occhio a uno degli intrecci che potrebbe rendere più interessanti queste ultime ore.

Milan, resta in piedi l’idea Cristante: dipende da Fagioli

Per il centrocampo, tra i tanti nomi, il Milan ha pensato a Bryan Cristante. Per il centrocampista, si tratterebbe di un ritorno in rossonero, che potrebbe essere agevolato da Nicolò Fagioli.

Anche i viola sono alla ricerca di un centrocampista, infatti, e secondo Orazio Accomando di ‘DAZN’ sono divisi tra il giocatore bianconero e quello della Roma. Se si trovasse l’accordo con la Juventus per Fagioli, i toscani mollerebbero Cristante, agevolando il ritorno in corsa all’ultimissimo momento dei rossoneri.

Milan, non solo Cristante: a centrocampo è fatta per Bondo

Nel frattempo, il Milan si è ovviamente cautelato mettendo a segno un’altra operazione della quale si parlava da un po’. Anche questa si è sbloccata oggi: arriva Warren Bondo dal Monza.

12 milioni complessivi per il centrocampista che arriva dai brianzoli a titolo definitivo. Contestualmente, il giovane Kevin Zeroli va al Monza in prestito secco, completando l’asse con i biancorossi.