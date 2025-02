Milan, colpo Nuno Tavares: si chiude con lo scambio

Il Milan ha bisogno di un rinforzo sulla fascia sinistra e ha messo gli occhi su Nuno Tavares: l’operazione può chiudersi con lo scambio

È un periodo di grandi cambiamenti al Milan e l’abbiamo visto già durante il calciomercato di gennaio, dato che i rossoneri hanno acquistato calciatori parecchio importanti e in grado di cambiare il destino della squadra. Da Walker a Santiago Gimenez e Joao Felix, si tratta di nomi pesanti e che sono subito riusciti a conquistare il posto da titolare nello scacchiere di Sergio Conceicao.

Il tecnico portoghese e la dirigenza, però, non hanno ancora finito e molto presto potrebbero esserci nuove operazioni importanti in entrata. In particolare, i rossoneri sono costretti a risolvere il rebus nato sulla fascia sinistra e hanno voglia di mettere a segno un grande colpo.

Theo Hernandez è a un passo dall’addio al Milan

Il futuro di Theo Hernandez sembra essere sempre più lontano dal Milan. Il terzino sinistro sta giocando una stagione di gran lunga al di sotto delle aspettative e non riesce a scrollarsi di dosso mesi difficile con la maglia rossonera. L’ultima prova è arrivata nel match contro il Feyenoord, in cui il terzino ha complicato maledettamente la serata dei suoi con un’espulsione che ha cambiato la gara ed è costata carissimo al Milan.

Il rinnovo è improbabile e la prossima estate sarà con ogni probabilità quella dell’addio. I rossoneri allora si stanno già guardando attorno alla ricerca di un sostituto di primo livello e potrebbero averlo trovato in casa Lazio. Nuno Tavares piace tanto e da mesi ai rossoneri dopo aver avuto un impatto devastante con la maglia biancoceleste.

L’esterno, per cui i capitolini hanno l’obbligo di riscatto, ha aumentato moltissimo la sua valutazione e Claudio Lotito resta una bottega piuttosto cara. È probabile che il suo prezzo sia già sui 40 milioni di euro.

Il Milan ci prova per Nuno Tavares: occhio allo scambio

Se Nuno Tavares è il colpo ideale, bisognerà capire come abbassare la valutazione dell’esterno. Il Milan può pensare di proporre al presidente biancoceleste il cartellino di Malick Thiaw, anche lui protagonista di una stagione non proprio eccezionale in rossonero.

Si tratta di un’ipotesi di lavoro seria, ma è difficile che la Lazio accetti di andare avanti a queste condizioni. La storia insegna e di solito Lotito non cede i suoi gioielli, se non per offerte indecenti.