Milan, Conceicao può sorridere: due rientri in programma

Il tecnico portoghese è pronto a due rientri nella rosa rossonera, in vista anche dei numerosi prossimi impegni.

Dopo la vittoria sofferta contro l’Empoli nell’ultima giornata di campionato, il Milan di Sergio Conceicao tornerà in campo mercoledì sera nell’andata dei play-off di Champions League contro il Feyenoord, squadra olandese da cui i rossoneri hanno appena acquistato l’attaccante messicano Gimenez, per 35 milioni di euro. Nella doppia sfida di questi play-off si decreterà la futura avversaria di una tra Inter e Arsenal: anche nella coppa dalle grandi orecchie, dunque, si rischia l’ennesimo derby stagionale, considerato che 3 si sono già giocati ed è possibile che le due milanesi si affrontino anche in Coppa Italia.

Milan, due rientri in vista per le prossime sfide

Nella prima parte di stagione, la squadra rossonera è stata martoriata da numerosi infortuni: sotto la gestione dell’ex tecnico Paulo Fonseca, infatti, i giocatori fuori per infortunio cominciavano ad essere numerosi, tanto che la dirigenza rossonera non era soddisfatta della gestione dei propri calciatori. Con Conceicao le cose sembrano essere migliorate, anche se l’infortunio è sempre dietro l’angolo, considerati i numerosi impegni in programma. Per le prossime sfide, però, il tecnico portoghese può riabbracciare due pedine importanti.

Il centrocampista inglese Loftus-Cheek, che aveva avuto una ricaduta dopo il derby di Supercoppa, e il nuovo centrocampista del Milan ex Monza, Bondo, sono pronti a rientrare in gruppo e tornare a disposizione per Conceicao, per il prossimo match di campionato.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i due rientreranno questa settimana in gruppo, per poi essere convocati per la prossima sfida contro l’Hellas Verona. Non saranno dunque disponibili per la sfida di Champions League contro il Feyenoord. Conceicao dunque potrà avere a disposizione anche il nuovo acquisto, che deve ancora debuttare con la maglia rossonera.