Milan, Conceicao sorprende ancora: scelta fatta in vista del Feyenoord

Sergio Conceicao prepara una vera e propria rivoluzione in vista del match contro il Feyenoord: il mister ha deciso.

Sarà un Milan a caccia di certezze quelli che scenderà sul rettangolo verde del De Kuip di Rotterdam per il primo match dei playoff di Champions League contro il Feyenoord di Brian Priske. Dopo il successo in Coppa Italia contro la Roma ed i tre punti conquistati in campionato ai danni dell’Empoli, i rossoneri torneranno sotto i riflettori della massima competizione europea nella serata di mercoledì, con calcio d’inizio fissato per le ore 21:00. L’obiettivo è fare risultato in Olanda per poi poter amministrare la gara di ritorno con estrema calma. Per questo, Conceicao sta riflettendo attentamente per schierare la miglior formazione possibile.

Conceicao cambia tutto: è rivoluzione contro il Feyenoord

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, Sergio Conceicao dovrebbe optare per una vera e propria rivoluzione rispetto all’undici titolare sceso sul manto erboso del Castellani. Per quanto concerne la porta, il portiere dovrebbe confermare l’insostituibile Maignan. Davanti al francese potrebbe esserci una difesa a quattro composta da Walker, Tomori, Pavlović e Theo Hernández.

Mentre per il lavoro in mediana, Conceicao dovrebbe affidarsi all’inamovibile duo formato da Fofana e Reijnders. Per l’attacco, invece, il tecnico portoghese sarebbe pronto a mettere in bella mostra tutta la sua artiglieria pesante. Pulisic e Leao sugli esterni, con Felix sulla trequarti, a supporto dell’unica punta Gimenez.

Le probabili formazioni

Feyenoord (4-3-3): Bijlow; Smal, Hancko, Trauner, Nieuwkoop; Milambo, Beelen, Stengs; Paixão, Ueda, Moussa. Allenatore: Brian Priske.

MILAN (4-2-3-1):Maignan; Walker, Tomori, Pavlović, Hernández; Fofana, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez. Allenatore: Sérgio Conceicao.