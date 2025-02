Milan, crisi senza fine: coincidenza agghiacciante

Il dato sul Malick Thiaw è clamoroso. Record negativo per il difensore rossonero: ha eguagliato una leggenda del Milan.



Il Milan questo pomeriggio è tornato sotto i riflettori della Serie A, dopo la pesante delusione incassata con l’eliminazione in Champions League per mano del Feyenoord. La squadra rossonera ha ripreso il proprio cammino in campionato andando di scena in casa del Torino di Paolo Vanoli. Un match che per la formazione allenata da Sergio Conceicao ha avuto inizio subito con la strada in salita. Dopo appena cinque minuti di gioco, il Milan è andato sotto nel punteggio a causa di una frittata bella e buona di Mike Maignan. Con un’uscita sbilenca, l’estremo difensore francese ha di fatto provocato l’autogol a firma di Malick Thiaw, servendo su un piatto d’argento il vantaggio ai granata.

Record negativo per Thiaw: il difensore ha eguagliato una leggenda rossonera

C’è il nome di Malick Thiaw sul tabellino dei marcatori granata. Il difensore tedesco, a margine del primo tempo, è stato sorpreso sull’inaspettato quanto goffo rinvio di Mike Maignan, spedendo la sfera dritta nella porta rossonera. Una rete che è costata al centrale del Milan una particolare statistica negativa.

Stando ai dati raccolti da Opta, Malick Thiaw è diventato il secondo giocatore nella storia del club rossonero a contare due autoreti contro una singola squadra in una stagione di Serie A. Con l’autogol di oggi, il centrale tedesco ha eguagliato una leggenda rossonera in questa statica negativa, ossia, Franco Baresi. L’icona del Milan registrò questo particolare dato contro il Pescara, nel 1992/93.