Milan, decisione presa per Theo Hernandez: l’annuncio è definitivo

Nel Milan tanti temi caldi, tra cui il futuro di Theo Hernandez: arriva l’annuncio conclusivo sul futuro del laterale transalpino

Il Milan torna dalla trasferta in casa del Feyenoord, in Champions League, leccandosi le ferite. Ancora una volta, quando ai rossoneri serviva un deciso salto di qualità in avanti, la squadra ha steccato. Un ko grave, quello maturato in Olanda, per la prestazione espressa sul terreno di gioco, deficitaria in troppi elementi. Si tratta di una sconfitta per 1-0, però, che si può rimediare al ritorno. A patto che in campo ci sia il vero Milan, che ritrovi il miglior rendimento dei suoi big. Tra i giocatori spesso sotto tono in questa stagione, ancora una volta Theo Hernandez.

Il francese ha dato pochi segni della sua presenza, che si è notata soprattutto per l’audace capigliatura messa in mostra al De Kuip. Quasi mai è riuscito ad accendersi e ha aggiunto un’altra prova incolore alla sua annata decisamente negativa, fino a questo momento, con pochissimi picchi. Ritorna dunque vivo il dibattito su quello che sarà il suo futuro, in considerazione del fatto che a giugno sarà a un anno dalla scadenza del contratto. Con il rinnovo che per il momento ancora non si intravede, persistendo la distanza tra domanda e offerta. Sul tema, è già arrivato un annuncio probabilmente decisivo.

Milan, addio Theo Hernandez: adesso non ci sono più dubbi

Ha parlato di lui, ai microfoni di ‘Zona Rossonera’, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it, il giornalista di ‘Allmilan’ Giovanni D’Elia. Spiegando come l’addio di Theo Hernandez sia una eventualità sempre più concreta.

Ecco le sue dichiarazioni in merito: “La mia idea è che il futuro di Hernandez sarà lontano dal Milan. C’era una offerta vera del Como, il Milan ha tentennato. A queste condizioni, credo che i rossoneri lasceranno partire uno tra Theo e Leao. Rimane uno dei terzini più forti al mondo, ma credo che sia questo il momento giusto in cui dirsi addio”.

Milan, niente rinnovo per Theo Hernandez: le cifre della cessione

Dunque, strade sempre più vicine a separarsi. Il rinnovo resterà lettera morta e a giugno Theo verrà probabilmente ceduto al miglior offerente.

Con il contratto in scadenza a quel punto entro dodici mesi, il prezzo di uscita si abbasserà rispetto ai 54 milioni di euro offerti dal Como. Acquirenti potenziali non mancheranno (il Bayern Monaco?), il Milan dovrà però accontentarsi verosimilmente di una cifra intorno ai 30-35 milioni.