Milan deludente: il dettaglio che non lascia scampo

Milan-Hellas Verona di sabato sera sarà uno snodo cruciare per i rossoneri: vincere è l’unico obiettivo. Ma c’è un dato che fa davvero molta paura.

Milan-Verona di domani sera a San Siro è una partita fondamentale per i rossoneri, chiamati a riscattare la sconfitta nell’andata dei playoff di Champions League al de Kuip, contro il Feyenoord.

I rossoneri rincorrono un posto in Champions League, fondamentale per le casse e l’ambizione sportiva delle prossime stagioni. Dopo le ultime uscite il ranking certo non sorride, e serve quindi arrivare, con ogni probabilità, tra le prime quattro in classifica per assicurarsi un posto.

Il dato horror di San Siro

San Siro resta un tabù per l’Hellas, che non ha mai sconfitto nè i rossoneri, nè l’Inter in trasferta nella sua storia. I rossoneri, imbattuti con Conceição nelle ultime tre sfide contro squadre in lotta per la salvezza, devono migliorare il rendimento casalingo, con sole due vittorie nelle ultime otto gare interne, partendo dal numero record di clean sheet interni (sei, come Napoli e Juventus).

Il Verona, invece, ha concesso più gol di chiunque nei top cinque campionati europei, vantando una difesa tutto fuorchè impenetrabile. I rossoneri tenteranno in ogni modo di tornare alla vittoria, in attesa poi del delicato ritorno contro gli olandesi a San Siro.