Milan-Feyenoord, allerta massima: paura a Milano

Il Milan si prepara ad affrontare stasera alle 18:45 il Feyenoord nel ritorno dei playoff di Champions League. A Milano è scattata l’allerta massima.

Stasera al Meazza si riparte dall’1-0 per gli olandesi del De Kuip di una settimana fa, deciso della rete di Paixao. Al Milan serve una vittoria per rimontare l’andata, per staccare un biglietto per gli ottavi di finale.

A Milano c’è però grande apprensione a causa della presenza di migliaia di tifosi biancorossi, pronti a sostenere per 90 minuti la squadra di Bosschaart. All’interno ci saranno oltre 4mila tifosi, ma saranno numerosi anche all’esterno di San Siro, dato che erano arrivate richieste per 12mila tagliandi.

Allerta massima a Milano: tutti i dettagli

Allerta massima a Milano, dato nel 2015 gli stessi tifosi provocarono grossi problemi a Roma, danneggiando anche la famosa Barcaccia del Bernini. Da quell’episodio le trasferte per la Capitale sono vietate. Su Milano non vige però la stessa regola: “Spero che si comportino bene e che ci appoggino per tutto il match”, le parole del tecnico in conferenza.

Nella notte tra domenica e lunedì, alcuni tifosi del Feyenoord hanno dipinto un murales con il nome del club nei pressi dello Stadio San Siro. Tuttavia, i sostenitori del Milan sono intervenuti rapidamente, coprendolo con scritte e simboli legati alla “Curva Sud” e alla tifoseria rossonera.

Nel frattempo, la città ha adottato misure preventive per gestire eventuali criticità. In particolare, si prevedono possibili rallentamenti sulle linee metropolitane M1 e M2, con alcuni treni destinati esclusivamente ai tifosi olandesi per facilitare gli spostamenti e garantire maggiore ordine.