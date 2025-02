Milan Feyenoord, Boban tuona: “Theo? Fa questa cosa da anni, lo merita”

Zvonimir Boban ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’eliminazione del Milan dalla Champions League.

Nulla da fare per il Milan di Sergio Conceicao che, nonostante il ritorno davanti ai propri tifosi, non è riuscito a superare il Feyenoord nel computo totale. L’1-1 a San Siro ha condannato ufficialmente i rossoneri all’eliminazione dai playoff di Champions League. Una partita condizionata anche dalla doppia ammonizione di Theo Hernandez. Il terzino francese ha ricevuto diverse critiche, tra cui quella di Zvonimir Boban a Sky Sport.

Boban duro: “Theo è il colpevole dell’eliminazione”

La leggenda del Milan, infatti, non ha affatto digerito il comportamento di Theo Hernandez in campo: responsabile di due ammonizioni davvero evitabili. L’ex Real Madrid, infatti, ha ricevuto un cartellino giallo per un fallo inutile a centrocampo ed il secondo, con conseguente espulsione, per simulazione.

Di conseguenza, il duro giudizio di Boban sul 19 rossonero: