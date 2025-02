Milan-Feyenoord, Conceiçao spiazza: fuori un titolarissimo

Il Milan va a caccia degli ottavi di finale di UEFA Champions League: a breve in campo la sfida decisiva contro il Feyenoord.

Quest’oggi alle ore 18.45, allo stadio San Siro di Milano, va in scena la gara di ritorno dei playoff, che mette in palio un ticket per gli ottavi della massima competizione europea.

I rossoneri di Sergio Conceiçao hanno perso 1-0 l’andata di questa doppia sfida con il Feyenoord. Contro gli olandesi è dentro o fuori: vincere con due gol di scarto o i rossoneri saranno a rischio di eliminazione dalla Champions League.

Milan-Feyenoord: le formazioni ufficiali

Sergio Conceiçao conferma Pulisic, Felix e Leao a supporto di Gimenez. Resta fuori dall’undici titolare, a sorpresa, Fofana, per la prima volta in stagione: in difesa torna Thiaw al fianco di Pavlovic.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez. A disposizione:. Sportiello, Torriani, Chukwueze, Tomori, Fofana, Bartesaghi, Terracciano, Gabbia, Camarda, Abraham. Allenatore: Conceicao.

Feyenoord (4-3-3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Milambo, Moder, Bueno; Hadj Moussa, Redmond, Paixao. A disposizione: Andreev, Ka, Stengs, Ivanusec, Carranza, Mitchell, ‘T Zand, Osman, Van den Elshout, Giersthove, Sliti. Allenatore: Bosschaart.