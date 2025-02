Pioggia di critiche nei confronti del Milan in seguito all’eliminazione in Champions League per mano del Feyenoord.

Momento di enorme difficoltà per il Milan, reduce dall’ennesima delusione della stagione in corso. I rossoneri non sono riusciti a ribaltare la sconfitta olandese nonostante il gol del vantaggio arrivato al primo minuto di gioco. La rimonta milanista è stata ostacolata dall’espulsione di Theo Hernandez, espulso per doppio cartellino giallo. Inevitabili le polemiche nei confronti del terzino francese e non solo. L’ultima pesantissima sentenza arriva dal giornalista della Gazzetta, scagliatosi nei confronti della squadra di Sergio Conceiçao sui social.

Milan eliminato dal Feyenoord, impazza la polemica social: “Battuti da mediocri”

Pochi alti, tanti bassi per il Milan targato 2024/2025. I rossoneri non sono riusciti a dare una svolta al deludente inizio di stagione, rimediando l’eliminazione dai playoff di Champions League. Ennesimo passo falso costato innumerevoli critiche ai meneghini, a cui si è aggiunta la sentenza di Marco Guidi. Di seguito quanto sottolineato dal giornalista sul proprio account X:

“Il Feyenoord con mezza squadra fuori, un allenatore ad interim, due 2006 e un 2005 in campo, nessun giocatore che abbia mai giocato un ottavo di Uefa Champions League. Basta questo a dire tutto. Una squadra mediocre batte sempre una non squadra di presunti (molto presunti) fenomeni”.

Il disastro del Diavolo sarà decisamente complicato da digerire per tutto l’ambiente di fede milanista. Il Milan è adesso chiamato a competere per la vittoria della Coppa Italia e, in particolar modo, dovrà centrare l’entrata tra le prime quattro della classe per guadagnarsi l’accesso alla prossima edizione di Champions.

Proseguire la stagione tra le critiche non sarà affatto semplice, ma i rossoneri si affideranno al proprio tecnico e agli importanti acquisti ingaggiati nell’ultima sessione di mercato. Tra questi vi è un calciatore che ha già fatto breccia nel cuore di tutti i tifosi.

Il Milan si gode Gimenez: che impatto per il centravanti messicano

Santiago Gimenez sembra essere la sola notizia positiva del Milan nell’ultimo mese. L’impatto del classe 2001 è stato devastante: 3 gol e 1 assist nelle 5 presenze accumulate fino a questo momento. Il sudamericano ha immediatamente mostrato le proprie doti da famelico bomber e trascinatore.

Il primo graffio in Champions con il Diavolo, tuttavia, ha solo illuso i tifosi. El Bebote e il popolo milanista avrebbero meritato un finale diverso.