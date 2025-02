Milan, Furlani ha già scelto il sostituto di Conceicao: l’indiscrezione è clamorosa!

Durante la prossima stagione sulla panchina rossonera potrebbe sedere un nuovo allenatore: l’indiscrezione è clamorosa!

Nonostante il faraonico mercato invernale e il cambio allenatore di inizio stagione, la stagione rossonera stenta a incanalarsi sui binari giusti: troppo pesante l’eliminazione dalla Champions contro il modesto Feyenoord, depredato qualche giorno prima del suo centravanti e uomo immagine e arrivato a San Siro incerottato, senza portiere titolare e con un allenatore ad interim. La successiva sconfitta di Torino contro i granata di Vanoli è solo l’ennesima conferma del morbo della discontinuità che affligge il Milan da inizio stagione, una squadra capace di andare a dettare legge al Bernabeu, uscire indenne da tre confronti contro l’Inter campione d’Italia ma incapace di venire a capo di squadre ben più modeste come le sopracitate o come Cagliari e Dinamo Zagabria.

Milan, Conceicao non decolla: spunta una clausola

Molti i calciatori sul banco degli imputati, da Theo a Maignan fino al neo arrivato Joao Felix, ma, secondo le ultime indiscrezioni, lo stesso Conceicao rischia di perdere la panchina. Quando lo scorso gennaio si è consumato l’avvicendamento tutto lusitano tra Fonseca e Conceicao, la dirigenza rossonera e tutto il popolo milanista si aspettavano una svolta dal punto di vista mentale, di trovare una solidità e continuità di risultati che erano mancati sotto la guida dell’ex Roma. Dopo la conquista della Supercoppa però, il Milan si è subito incrinato e i numeri di Conceicao sono anche peggiori di quelli del collega.

Nelle prime 15 apparizioni, Fonseca aveva ottenuto 31 punti, con una media di 2.06 a partita, nonostante un mercato estivo giudicato insufficiente dalle mosse della stessa società; Conceicao nello stesso periodo ha accumulato invece 27 punti, altrettanti problemi con i senatori e una rosa notevolmente rinforzata. Se l’andamento dell’ex Porto non dovesse migliorare, il Milan ha una clausola per interrompere a giugno il suo contratto, anticipando di un anno la scadenza attualmente in essere.

Milan, Klopp per il post Conceicao

In caso di scioglimento del contratto con Conceicao, il Milan si lancerebbe alla ricerca di un manager di livello mondiale: secondo Michele Fratini, intermediario e due volte miglior talent scout d’Italia, quella sedia vacante potrebbe essere occupata da Jurgen Klopp, attualmente dirigente nel mondo Red Bull dopo la fine dell’avventura al Liverpool.

“Secondo me potrebbe arrivare, e non è fantacalcio, Jürgen Klopp – ha rivelato Fratini al canale youtube di calciomercato.it -. È sempre stato un grande manager sia al Borussia Dortmund sia al Liverpool. Con questo nuovo ruolo di management potrebbe – uso il condizionale – arrivare a Milano”. Le ultime voci legate a Klopp vedevano il tedesco molto legato al suo nuovo ruolo e non così voglioso di tornare allo stress e alle pressioni di una panchina di club, motivo per cui si era fatto il suo nome per il post Nagelsmann sulla panchina della Germania ma in caso di offerta stimolante il più latino tra i tedeschi potrebbe tornare a guidare una squadra di club.