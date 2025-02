Un grave infortunio è stato comunicato alla vigilia del match di Champions League contro il Feyenoord: un calciatore importante ha chiuso la stagione

Domani alle 18,45 il Milan si giocherà un bel pezzo di stagione e lo farà contro il Feyenoord che all’andata, nonostante i tanti problemi stagionali e i tumulti interni, ha vinto con il risultato di 1-0. Gli olandesi hanno cambiato allenatore proprio prima di quella partita e hanno perso il loro migliore attaccante, arrivato proprio alla corte dei diretti rivali.

Con la magica musichetta che vuol dire tante cose per i rossoneri, però, i tifosi sperano che le cose possano andare in maniera diversa e che possa arrivare il pass per gli ottavi di finale in un turno sulla carta abbordabile, soprattutto dopo il calciomercato di gennaio.

Il Milan non può sbagliare contro il Feyenoord: la viglia della partita

Dopo aver archiviato la pratica Verona, il Milan è pronto a tornare in campo per una delle partite più importanti della stagione fino a questo momento, perché potrebbe garantire ai rossoneri la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Sergio Conceicao arriva bene al match dopo il successo in campionato, ma uno dei suoi calciatori più importanti non è al meglio.

Stiamo parlando di Christian Pulisic, che oggi pomeriggio è tornato ad allenarsi in gruppo per la rifinitura, ma dovrebbe comunque accomodarsi in panchina. Infatti, l’allenatore portoghese stavolta dovrebbe scegliere di affidarsi a Rafael Leao dal primo minuto con Santiago Gimenez al centro dell’attacco.

Se in casa rossonera, quindi, non ci sono molti dubbi e molti assenti, lo stesso non si può dire del Feyenoord. In un periodo di per sé per nulla eccezionale, gli olandesi saranno costretti a fare i conti con l’infortunio di uno dei calciatori più importanti in rosa, che non sarà a disposizione di Bosschaart per diverso tempo.

Timber ha finito in anticipo la stagione: non ci sarà in Champions

Quinten Timber è il capitano e un titolare inamovibile del Feyenoord, che per qualche mese non potrà averlo in campo. Infatti, proprio nel match d’andata contro il Milan, “ha riportato un infortunio al legamento collaterale esterno del ginocchio”, come ha scritto il club nel comunicato ufficiale.

Per procedere con il recupero migliore possibile, si è già sottoposto a intervento chirurgico, ma non ci sarà da qui a fine stagione, quindi neanche nel match di domani.