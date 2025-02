Milan, ha convinto tutti: Furlani pronto al riscatto!

In casa Milan non c’è alcun dubbio: il calciatore va riscattato quanto prima. Il nuovo leader rossonero ha già convinto tutti!

La dirigenza del Milan è costantemente al lavoro con l’intento di garantirsi un futuro da protagonista e ricco di soddisfazioni. Dopo l’ottimo mercato fatto a gennaio, la società rossonera sta dando seguito alle proprie valutazioni per costruire una rosa ancor più competitiva di quella che attualmente ha a disposizione Sergio Conceicao. Sul banco da lavoro di casa Milan ci sono diversi argomenti scottanti. Nei discorsi per il futuro, c’è finito anche Kyle Walker. Pare che i vertici del club lombardo abbiano tutte le intenzioni di inserirlo anche nel progetto della prossima stagione.

Walker ha convinto tutti: Milan pronto a blindarlo

Sono bastate poche gare a Kyle Walker per calarsi nell’ambiente rossonero, diventando subito uno dei leader della rosa. Il terzino inglese ha portato al Milan di Conceicao nuove energie, ambizioni e personalità. Tutte componenti che l’ex Manchester City sta mettendo in bella vista sul rettangolo verde con prestazioni degne di nota. Nonostante sia arrivato solamente da 20 giorni, le alte sfere del Milan sembrano decise a percorrere la strada del riscatto.

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, il club rossonero si sarebbe detto soddisfatto in pieno dell’impatto che Kyle Walker ha avuto sul mondo Milan. Per questo motivo, dopo la fine del prestito gratuito di 6 mesi, il club lombardo sarebbe pronto a versare agli inglesi guidati da Pep Guardiola i 5 milioni di euro concordati a gennaio per averlo a titolo definitivo. In questo caso, Walker sottoscriverà con il Milan un contratto biennale da 4,5 milioni a stagione.

Non solo Walker: il Milan punta ad un’altra conferma

Oltre a Kyle Walker, il Milan vorrebbe includere nel suo progetto futuro anche Joao Felix. Così come il terzino inglese, anche l’attaccante portoghese starebbe strappando consensi a tutta forza. Il suo approccio all’ambiente rossonero è stato positivo e lo dimostrano le prime uscite con la maglia del Diavolo. La società lombarda, sempre secondo la Rosea, avrebbe già deciso di trattenere il calciatore ex Atletico Madrid anche per le prossime stagioni.

Una volta terminato il prestito secco dal Chelsea, fissato per il 30 giugno, il Milan sarebbe ben disposto a pattuire un nuovo accordo con la società londinese. L’idea sarebbe quella di presentare al club di Premier League una proposta sulla base di prestito oneroso con obbligo di riscatto per una cifra poco superiore ai 40 milioni di euro. Per la riuscita dell’operazione, però, il Milan starebbe valutando il sacrificio di almeno un top player della rosa.

Il Diavolo, di fatto, starebbe all’addio di uno tra Theo Hernandez e Rafael Leao. Il francese è in scadenza nel 2026 ed i dialoghi per il rinnovo viaggiano a rilento, mentre l’attaccante portoghese ha ancora 3 anni e mezzo di contratto. Tuttavia, Rafael Leao ha una clausola rescissoria da 175 milioni di euro. Somma che il Milan sarebbe anche disposta a trattare a ribasso qualora arrivasse una cifra che si avvicina alla richiesta per la cessione del 10 rossonero. Entrambi i calciatori hanno estimatori in tutta Europa, e questo può rendere più agevole il loro trasferimento.