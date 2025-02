Milan-Hellas Verona, rivoluzione Conceicao: Leao fuori e non solo, quante novità

Tra poco più di un’ora il Milan di Conceicao scenderà in campo a San Siro contro l’Hellas Verona: queste le formazioni ufficiali.

Dopo la sconfitta subita nell’andata dei play-off di Champions League contro il Feynoord, in attesa della gara di ritorno in programma martedì prossimo, il Milan di Sergio Conceicao questa sera affronta, sul prato di San Siro, l’Hellas Verona, squadra in grande difficoltà, che lotta per non retrocedere nel campionato cadetto. Anche il Milan è alla ricerca di tre punti importanti, necessari per continuare la cavalcata verso un posto nella prossima edizione della Champions League.

Milan-Hellas Verona, le formazioni ufficiali

Il Milan ha bisogno di riscattarsi dopo la sconfitta subita in Olanda: tanto ha fatto discutere la prestazione contro il Feynoord, nonostante la squadra rossonera si sia creata le proprie occasioni per portare a casa qualcosa di più. La partita di questa sera non è assolutamente da sbagliare, in quanto il Milan deve recuperare punti in classifica se vuole entrare nella zona europea.

Il tecnico rossonero Sergio Conceicao deve gestire le forze in vista anche del delicato match di martedì sera, per questo fa accomodare in panchina Reijnders e Pulisic. Il Milan poi deve fare a meno di Tomori, espulso nella gara contro l’Empoli. Nel reparto offensivo, il tecnico portoghese si affida a due nuovi acquisti di gennaio: Joao Felix e Gimenez, che già hanno fatto bene nelle prime partite con la maglia rossonera. Tra i convocati appare anche l’ultimo acquisto del mercato invernale, ovvero Bondo, arrivato dal Monza dopo la cessione di Bennacer. Ecco dunque la formazione ufficiale dei rossoneri:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Gabbia, Hernandez; Fofana, Reinders; Musah, Joao Felix, Sottil; Gimenez. All. Conceicao.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Daniliuc, Coppola, Valentini; Tchatchoua; Niasse, Duda, Bradaric; Kastanos; Suslov, Sarr. All. Zanetti.