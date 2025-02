Milan, Ibra fa chiarezza sul mercato e sull’arrivo di Gimenez

Milan Inter, ecco le parole di Zlatan Ibrahimovic prima dell’inizio del match contro i nerazzurri di Simone Inzaghi.

Dopo aver trovato nell’ultima gara la vittoria in extremis contro il Parma, il Milan è chiamato a dare una risposta anche a seguito della deludente sconfitta contro la Dinamo Zagabria in Champions League. Per questa ragione, infatti, convincere i propri tifosi con una prestazione di un certo livello potrà essere l’unica chiave per dare un senso ad una stagione davvero altalenante.

Sergio Conceicao è chiamato a dare seguito alla vittoria in Supercoppa e dovrà necessariamente fermare nuovamente l’Inter. Nel pre partita, Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

Milan Inter, Ibrahimovic sicuro: “Il calciomercato è cattivo, al Milan devi portare il risultato”

Sulla preparazione ad un derby di Milano, ha affermato: “Prima di un derby bisogna essere concentrati e dare il massimo”. Sull’entusiasmo dei tifosi del Milan: “Questi sono i milanisti, si capisce”.

Rispetto all’acquisto del nuovo attaccante: “Gimenez? Forte come me. Abbiamo fatto un grande investimento. A luglio c’avevamo già provato ma non avevamo trovato l’accordo con il club”.

In merito alla strategia di mercato messa in atto e sulle forti decisioni in difesa ed in attacco, Ibrahimovic ha messo in evidenza: “Mercato? Intenso ma siamo soddisfatti. Il calciomercato è intenso ma anche cattivo. Per noi niente d’urgente, siamo stati bravi a fare il nostro. Abbiamo rinforzato la squadra.

Scelte drastiche? Assolutamente no, noi dobbiamo migliorare la situazione. Abbiamo trovato soluzioni. Quando sei il Milan devi avere ambizione di portare il risultato. E se non hai continuità devi trovarla anche in questo modo”.