Milan, Ibrahimovic aveva scelto un talento spagnolo prima di Joao Felix: la rivelazione inaspettata

Zlatan Ibrahimovic ha fatto un tentativo per il talento spagnolo prima di Joao Felix: svelato il particolare retroscena di mercato.

Il Milan ha attirato su di sé tutti i riflettori della Serie A nell’ultima finestra di mercato, rendendosi protagonista con ben 6 acquisti. La società rossonera, di fatto, ha mandato in atto una vera e propria rivoluzione, regalando a mister Sergio Conceicao dei nuovi innesti di qualità, ma sopratutto funzionali alla sua idea di fare calcio. In rossonero sono arrivati: Walker, Gimenez, Bondo, Sottil e Joao Felix. In merito alla dinamica che ha portato all’arrivo di quest’ultimo, sono state svelate delle particolari curiosità.

Il Milan ha tentato di acquistare lui prima di Joao Felix: il retroscena

Secondo il noto quotidiano spagnolo ‘Marca’, il Milan avrebbe fatto un tentativo per arrivare a mettere le mani su Ferran Torres del Barcellona. Questa sarebbe stata una delle idee principali della della società rossonera prima di puntare tutto su Joao Felix.

La trattativa non avrebbe trovato alcun tipo di sbocco per volontà di Deco, direttore sportivo dei catalani. Il ds del Barça avrebbe rigettato prontamente le avance del Milan, non prendendo di fatto in considerazione l’eventuale cessione di Ferran Torres. Giocatore per il quale avrebbe sondato il terreno anche il Napoli, dopo il trasferimento di Kvaratskhelia al PSG.

Adesso, però, il Milan non ci pensa più e si gode Joao Felix. Il portoghese ha già lanciato segnali incoraggianti per questa sua nuova avventura in rossonero, arrivati ieri sera al debutto con la maglia del Milan nel match di Coppa Italia contro la Roma. L’attaccante ex Benfica, prelevato in prestito dal Chelsea, si è presentato al pubblico di San Siro rendendosi autore di una prestazione di grande importanza, culminata con il gol del 3-1.