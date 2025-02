Milan, Ibrahimovic ha deciso: sarà addio!

Zlatan Ibrahimovic ha fatto la sua scelta: l’addio è ormai imminente. L’annuncio potrebbe arrivare a breve.

Sono ore molto delicate queste in casa Milan, non solo perché si avvicina il match di andata dei playoff di Champions League in casa del Feyenoord, ma anche per quel che riguarda le sorti della formazione Under 23. La situazione è critica e questo ha costretto Zlatan Ibrahimovic ad intervenire per valutare attentamente la situazione, insieme a Jovan Kirovski. La cosa che sembra essere ormai certa è l’esonero di Daniele Bonera.

Ibrahimovic ha deciso: sarà addio con Bonera

Salvo sorprese, il Milan a stretto giro dovrebbe dare il ben servito a Daniele Bonera, che paga un rendimento a dir poco disastroso in campionato. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’ultima battuta d’arresto della seconda squadra rossonera, arrivata nello scontro salvezza con la Lucchese. La formazione Under 23 è andata ko per 2-0, incassando l’ennesima sconfitta della stagione.

Dopo 26 giornate, il Milan Futuro si ritrova in piena zona retrocessione. I rossoneri sono 18esimi a quota 22 punti, con ben 12 sconfitte incassate, 10 pareggi e solo 4 vittorie. Un trend negativo che ha spinto la dirigenza rossonera ad attuare delle attente considerazioni sull’operato di Daniele Bonera. Il tecnico è finito sotto la lente d’ingrandimento e tutto fa pensare che presto si arrivi alla separazione.

Per invertire la brutta tendenza, il club rossonero è intervenuto in modo deciso sull’ultimo mercato invernale, rinforzando la rosa con gli acquisti di Magrassi, Camporese, Branca, lanesi e Quirini. Nonostante i diversi movimenti in entrata, la situazione non è cambiata, anzi è peggiorata. Zlatan Ibrahimovic sembra essere sempre più deciso al cambio di panchina, nonostante Bonera sia stato un profilo fortemente voluto da lui stesso nella scorsa estate. In sinergia con Jovan Kirovski, Ibra sta vagliando due opzioni in caso di esonero.

Due i nomi in pole per il dopo Bonera

Il Milan si è messo alla ricerca di profili con capacità di valorizzare i giovani talenti. Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Tuttosport’, il Milan starebbe tenendo sotto occhio due nomi in particolari qualora si arrivasse all’esonero di Daniele Bonera. Tra i principali candidati ci sono: Alberto Bollini e Federico Guidi. Al momento, il principale candidato è il tecnico ex Salernitana.

Bollini, attualmente l’allenatore dell’Italia Under 19, vanta un vantaggio non indifferente rispetto agli altri, avendo già lavorato in azzurro con qualche elemento del Milan Futuro. Alberto Bollini, al servizio dell’Italia dal 2019, ha nel suo curriculum anche un’iconica vittoria dell’Europeo Under 19 a Malta. Un successo storico, essendo stata la prima vittoria di una nazionale Under italiana dal 2004.

Per quanto riguarda i club, Bollini ha allenato squadre come Salernitana, Modena, Igea Virtus, Valenzana e Lecce. Nel caso in cui il Milan decidesse di puntare su Bollini, il tecnico in questione dovrebbe di conseguenza risolvere il suo rapporto con la FIGC. Per l’esperto allenatore, il Milan avrebbe già preparato un contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione per un’ulteriore stagione. Il direttore tecnico, Jovan Kirovski, e Zlatan Ibrahimovic, sono in attesa del via libera da parte della FIGC.

La seconda opzione è Federico Guidi, mister che tanto sta facendo bene alla guida della Primavera rossonera. Dunque, il club starebbe pensando anche ad una soluzione interna e alla promozione dello stesso allenatore. Guidi sa bene come che corde toccare con i giovani, avendo maturato esperienze in diversi vivai, come quelli di Fiorentina e Roma, e guidato le nazionali Under. In carriera, il tecnico ha allenato anche club del calibro di Gubbio, Casertana e Teramo. Tuttavia, qualora Ibrahimovic decidesse di promuovere Guidi, il Milan si vedrebbe costretta ad andare alla ricerca di un nuovo allenatore per la Primavera.