Milan, il big ha rifiutato una super offerta: il retroscena è clamoroso!

Il big del Milan ha rifiutato una mega offerta bel mercato di gennaio: il retroscena di mercato ha spiazzato tutti.

Il Milan è stato grande protagonista in occasione dell’ultima finestra di calciomercato invernale della Serie A. Tra acquisti e cessioni, la società rossonera ha concretizzato molteplici operazioni. La dirigenza ha rinforzato la rosa di mister Sergio Conceicao assicurandosi le prestazioni di Bondo, Gimenez, Walker, Joao Felix e Sottil. Mentre a dire addio sono stati Calabria, Romero, Bennacer, Zeroli, Morata e Okafor. In questa lista di trasferimenti, sarebbe potuto finire anche un top player.

Il big del Milan ha rifiutato una mega offerta: l’inaspettato retroscena

Il giornalista Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha svelato un clamoroso retroscena che riguarda un top player del Milan. Il protagonista della vicenda è Rafael Leao. L’attaccante portoghese, stando alle indiscrezioni raccolte dal suddetto giornalista, avrebbe ricevuto una mega offerta dall’Arabia Saudita.

L’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo era pronta a ricoprire d’oro il numero 10 del Milan. La ricca società della Saudi Pro League sembrava essere disposta a mettere sul tavolo un’offerta da 70/75 milioni di euro per far vacillare il club rossonero. Mentre per il talento portoghese, gli arabi erano disposti ad un ingaggio faraonico da 20/25 milioni a stagione. Nonostante le cifre da capogiro, sia il Milan che Rafael Leao avrebbero preso le distanze dalle avance dell’Al-Nassr.