Milan, il futuro del rossonero è segnato: scelta fatta!

Il Milan ha preso una decisione molto chiara sul futuro del calciatore: la società rossonera lo ha messo alla porta.

È un periodo complicatissimo per il Milan. La squadra rossonera di Sergio Conceicao sta cercando di metabolizzare la scottante eliminazione in Champions League contro il Feyenoord, ma al momento i risultati sono scarsi. Dopo la batosta in ambito europeo, i rossoneri sono crollati anche nell’ultimo impegno di campionato, andando ko in casa del Torino. Conceicao e i suoi ragazzi sono chiamati ad una svolta per centrare quantomeno il piazzamento nelle prime quattro. Al mister portoghese, di fatto, dovrà garantire al Milan un posto in zona Champions per tenersi stretta la panchina. Nel frattempo, la dirigenza porta avanti a passo spedito alcuni argomenti, uno di questi riguarda il fronte rinnovi.

Il destino del big rossonero è segnato: il Milan ha deciso

Il Milan ha tracciato la strada su alcuni rinnovi, due sarebbero ormai ad un passo. La società rossonera, infatti, sarebbe sempre più vicina dal chiudere gli accordi per l’estensione contrattuale di due big del club: Mike Maignan e Tijjani Reijnders. Chi invece rischia di non prolungare il proprio contratto e dire addio al Milan, è Theo Hernandez. Le negoziazioni per il rinnovo del francese, di fatto, sarebbero in alto mare. Al momento, la trattativa avrebbe incanalato una strada ripida che spinge il Milan a considerare in maniera seria la cessione del terzino.

Le richieste economiche del calciatore ex Real Madrid starebbero aiutando, dato che l’entourage avrebbe avanzato delle pretese importanti. Theo, in scadenza nel 2026 e con un ingaggio da 4,5 milioni a stagione, vorrebbe vedersi riconosciuti i gradi di leader percependo uno stipendio alla pari o quasi a quello di Rafael Leao, attuale giocatore più pagato della rosa (7 milioni a stagione). Richieste che la società avrebbe ritenuto non congrue ai propri parametri finanziari.

Theo al passo d’addio: rumors dalla Premier League

Qualora non ci fossero sviluppi, il Milan sarebbe pronto a mettere fine all’avventura rossonera di Theo Hernandez. Molto dipenderà anche dalla qualificazione o meno alla prossima Champions League. Nel caso in cui il club non dovesse raggiungere l’obiettivo sperato, le strategie di mercato potrebbero andare incontro ad un ridimensionamento e quindi Theo rischierebbe di essere la pedina da sacrificare per finanziare la prossima campagna acquisti.

Pur di non perderlo a parametro zero, il Milan avrebbe già messo in contro della possibile cessione del terzino francese. Considerato il solo anno dalla scadenza del contratto e le prestazioni tutt’altro che brillanti dell’ex Real Madrid, la società lombarda potrebbe essere costretta a non andare oltre i 30/40 milioni per la valutazione economica del giocatore. Intanto, continuano a farsi strada le voci d’oltremanica. Secondo numerosi tabloid inglesi, sulle tracce di Theo ci sarebbe da tempo il Manchester United.

Nonostante la stagione travagliata in Premier League, i Red Devils di Ruben Amorim puntano comunque ad una campagna acquisti ambiziosa per la prossima finestra di mercato. Theo Hernandez sarebbe uno dei principali obiettivi del Manchester United. Tuttavia, il francese sarebbe alla ricerca di un club che gli assicuri la partecipazione alla prossima UEFA Champions League. Garanzia che attualmente non può affatto dare la squadra di Amorim, considerato il 15esimo posto in classifica. Resta da capire se Theo sia disposto a cedere al prestigio del Manchester United indipendentemente dalla partecipazione o meno alla Champions. Europa o no, tutto fa pensare che per Theo sia arrivato il momento di cambiare aria.