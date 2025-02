Milan, il mercato non è finito: altro affare in Premier League

Il Milan continua a muoversi sul mercato, ultimissime operazioni di gennaio che riguardano fronti internazionali: Diavolo alle prese con un affare in Premier League

Botta e risposta continuo, ping pong di affari in entrata e in uscita davvero considerevole per tutti i club di Serie A nell’ultimo giorno della sessione di gennaio e per un club in particolare. Il Milan è stato la formazione più scatenata in assoluto. Rossoneri protagonisti di una giornata che comunque vada sarà da ricordare per aver cambiato la fisionomia di tante squadre.

Quella milanista, rispetto a qualche giorno fa, risulterà quasi irriconoscibile, visti i tanti affari sui quali il Milan si è avviato in queste ore. Se già l’avvicendamento in attacco tra Morata e Gimenez sembrava un cambiamento piuttosto consistente, in realtà non avevamo ancora visto nulla e la dirigenza rossonera ha davvero cambiato marcia, impostando una mole di affari in tutti i reparti che ha contribuito a rendere assai movimentate queste ore per appassionati e addetti ai lavori.

Nonostante manchi pochissimo alla fine della finestra di trasferimenti, non è ancora stata scritta la parola fine. E così, la tarda serata può caratterizzarsi per un ultimissimo affare di grande livello, con il Diavolo impegnato nel dialogo con un club di Premier League, ancora una volta per il reparto offensivo.

Milan, va via anche Chukwueze: lo vuole un club di Londra

Dopo Alvaro Morata, dopo Noah Okafor, che si sta dirigendo al Napoli, il Milan si prepara a salutare anche Chukwueze. In questi giorni, c’erano stati numerosi rumours riguardanti il nigeriano e l’addio, adesso, pare davvero potersi concretizzare.

Secondo le informazioni riportate dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, per l’attaccante esterno ci sono contatti con il Fulham. Il club londinese si è fatto avanti per accaparrarsi le sue prestazioni e le parti sono al lavoro per trovare una soluzione che accontenti tutte le parti, anche se c’è poco tempo.

Milan, l’addio di Chukwueze ultima la rivoluzione: attacco stravolto

In pochissimi giorni, come detto, il Milan ha cambiato volto, soprattutto nel reparto d’attacco. Solo una settimana fa, Chukwueze decideva la sfida con il Parma e ora è pronto a lasciare la sqquadra.

Il Milan, per la seconda parte di stagione, si affida a Gimenez, Joao Felix e Sottil, oltre agli intoccabili Leao e Pulisic, a Camarda e a Abraham, per cambiare marcia. Una rivoluzione che rappresenta una scelta forte. Vedremo se i risultati risponderanno alle aspettative.