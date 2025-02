Milan, il rossonero era vicinissimo al top club: il retroscena di mercato

Il calciatore rossonero era finito nell’orbita di un top club della Premier League: il retroscena di mercato è incredibile.

Tra i principali protagonisti dell’ultima finestra di mercato della Serie A, c’è senza dubbio il Milan. La squadra rossonera si è presa una grande fetta della scena catturando l’attenzione con una vera e propria rivoluzione. Il club ha piazzato sei colpi in entrata: Walker, Gimenez, Bondo, Sottil e Joao Felix. Altrettanti sono stati messi a referto anche sul fronte uscite: Morata, Calabria, Hugo Cuenca, Okafor, Bennacer e Zeroli. In quest’ultima lista, sarebbero potuto finire un altro rossonero, Samuel Chukwueze.

Chukwueze era nel mirino di un top club della Premier

In occasione dell’ultima sessione di calciomercato invernale, Samuel Chukwueze sarebbe stato vicinissimo dal mettere fine alla sua avventura con la maglia del Milan. L’attaccante nigeriano, di fatto, sembrava essere ad un passo dal trasferimento in Premier League per vestire la divisa del Fulham. Alla fine, però, la trattativa ha preso una piega negativa, costringendo il Milan a placare le speranze di una cessione.

Tuttavia, oltre al Fulham, Samuel Chukwueze sarebbe stato oggetto di discussione anche per un top club della Premier League. Secondo quanto riportato dall’accreditato ‘The Athletic’, al calciatore nigeriano del Milan avrebbe pensato anche il Tottenham, insieme al nome di Jamie Gittens del Borussia Dortmund.

Gli Spurs sembravano realmente interessati a Samuel Chukwueze ma gli apprezzamenti sono rimasti tali, considerato che non c’è stata alcuna trattativa reale. In merito al futuro del nigeriano, ha recentemente parlato Geoffrey Moncada. Il dirigente rossonero è stato netto nel pre gara di Milan-Roma: “Chukwueze resta con noi e siamo contenti”.