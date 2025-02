Milan, il top player chiede la cessione: c’entra Conceicao

Il big rossonero ha spiazzato la dirigenza chiedendo la cessione nella prossima finestra di mercato: la decisione è arrivata a causa di Conceicao.

Il morale a Milanello non è affatto dei migliori, causa la mancata quantificazione agli ottavi di Champions League. Dopo l’eliminazione ai playoff contro il Feyenoord, è subentrato un mix di rabbia e sconforto all’interno delle mura rossonere, mettendo a dura prova giocatori, allenatore e dirigenti. Neanche la situazione in classifica aiuta, dato che il Milan si trova attualmente al settimo posto e a -5 dalla zona Champions League. Il momento è critico e a fare da eco alla situazione negativa sono le costanti voci che circolano su alcuni rossoneri, già pronti con la valigia in mano per partire all’insegna di una nuova avventura. Tra quelli che starebbero pensando ad un futuro lontano dall’ombra della Madonnina, c’è Christian Pulisic.

Pulisic ha chiesto la cessione: c’entra Conceicao

Christian Pulisic starebbe seriamente prendendo in considerazione la possibilità di mettere la parola fine alla sua esperienza in Italia con la maglia rossonera del Milan. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Repubblica’, l’attaccante statunitense avrebbe chiesto espressamente la cessione in vista del prossimo mercato estivo. Una decisione forte e inaspettata che Capitan America pare aver preso dopo l’avvenimento di un particolare episodio.

Il calciatore classe 1997 avrebbe fatto partire delle attente valutazioni sul suo futuro dopo un acceso faccia a faccia con Sergio Conceicao, avvenuto in seguito al ko subito contro la Dinamo Zagabria. Da quel confronto, qualcosa tra i due si è rotto. I rapporti tra Conceicao e Pulisic sarebbe ai minimi termini. L’americano avrebbe palesemente messo la dirigenza davanti ad una decisione da prendere: o lui o Conceicao. Un ultimatum forte e chiaro da parte dell’ex Chelsea.

Nel caso in cui la scelta ricadesse sul tecnico, il calciatore americano darebbe mandato ai suoi agenti di trovare un nuovo club. L’addio di Pulisic sarebbe un duro colpo per il Milan, dato che è uno dei calciatori più rappresentativi e determinanti della squadra. Resta da capire se il rapporto tra tecnico e attaccante possa ricucirsi nelle prossime settimane, così da evitare alla dirigenza di prendere una decisione che assumerebbe dei risvolti complicati per il futuro.

Conceicao a colloquio dalla dirigenza: c’è un solo modo per strappare la conferma in rossonero

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, nella giornata di ieri sarebbe andato in scena un colloquio tra la dirigenza rossonera e Sergio Conceicao. Il Milan avrebbe voluto sottolineare al tecnico portoghese di non considerarlo come il principale artefice dell’eliminazione rimediata in Champions League.

Tuttavia, la società lombarda avrebbe chiarito con il mister quelle che sono le condizioni per un’eventuale riconferma sulla panchina. Per tenersi stretta la guida tecnica del club rossonero, Sergio Conceicao dovrà necessariamente assicurarsi un posto nella zona Champions League. Sarà cruciale per il futuro del tecnico ex Porto anche la Coppa Italia, considerato dalla dirigenza un obiettivo da raggiungere dopo la Supercoppa Italiana messa in bacheca.