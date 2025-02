Milan, infortunio per un titolarissimo: ansia per i tempi di recupero

Il Milan si avvicina al match contro il Torino, ma dovrà fare a meno di un titolarissimo nel match contro i granata: ansia per i tempi di recupero

I tifosi si aspettano una reazione immediata dal Milan. I rossoneri, proprio quando sembravano in scia per sistemare la stagione dopo i tanti acquisti effettuati sul calciomercato di gennaio, si sono bloccati ancora una volta e stavolta non ci sono margini per recuperare. Il Feyenoord ha strappato un pareggio che gli ha garantito il pass per gli ottavi di finale di Champions League.

Ai rossoneri, invece, resta solo la frustrazione e la rabbia per aver visto svanire l’obiettivo più importante della stagione e troppo presto, quando ormai la qualificazione sembrava a portata di mano prima del match contro la Dinamo Zagabria. Intanto, le polemiche non si fermano contro i singoli in squadra, ma l’infermeria ha consegnato un nuovo problema a Sergio Conceicao.

Milan, si è fermato un nuovo acquisto: cosa filtra da Milanello

La partita contro il Torino non può affatto essere sottovalutata, visto che i piemontesi sembrano in crescita in questa fase della stagione e il Milan deve fare i conti anche con la stanchezza e il peso sulle gambe degli impegni di coppa.

Non ci sono alibi, però, per i singoli anche perché sono arrivati calciatori importanti e dal peso internazionale durante il calciomercato di gennaio. Tra questi c’è anche Kyle Walker, che non a caso si è anche fatto inserire nel contratto un bonus in caso di vittoria della Champions League. Un po’ troppo ottimista, secondo molti, ma di certo non si aspettava di abbandonare la massima competizione europea già a febbraio.

Ad ogni modo, sale l’ansia nelle ultime ore per le condizioni del calciatore arrivato dal Manchester City. Dopo l’infortunio subito, oggi l’inglese non si è allenato e ha svolto solo terapie. A questo punto, è molto difficile che riesca a scendere in campo contro il Torino, se non impossibile.

Come sta Walker: i tempi di recupero

Walker si è subito imposto sulla fascia destra del Milan e la sua è un’assenza parecchio pesante per il gioco della squadra. Contro il Feyenoord il difensore ha accusato un problema al flessore, che non sembra comunque di gravissima entità.

Contro il Torino non ci sarà, ma la sensazione è che possa restare fermo anche per una o due gare in più, in modo da smaltire il problema muscolare. Di sicuro, è un altro problema per Conceicao.