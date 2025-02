Milan: infortunio Walker, si allungano i tempi di recupero

In casa rossonera c’è preoccupazione per le condizioni dell’inglese. Ecco come sta il terzino e quando potrà rientrare a disposizione

Brutte notizie in casa Milan. Walker si è fermato ed ora le sue condizioni dovranno essere valutate con maggiore attenzione. La volontà del club è quella di non prendersi dei rischi e quindi il giocatore rientrerà a disposizione solo una volta che ha smaltito in modo definitivo. I precedenti del calciatore sono molto chiare e da parte dello staff medico si continua a tenere una linea cauta per non aggravare ancora di più la situazione.

Stando a quanto riferito dal Corriere della Sera, la volontà di Walker è quella di rientrare il prima possibile dall’infortunio. Non semplice considerato che il rischio è quello di una ricaduta. Il problema fisico non è assolutamente di poco conto e quindi si rischia di perderlo ancora per diverso tempo. E quindi non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà.

Milan: Walker preoccupa, quante partite salta

L’infortunio di Walker preoccupa molto in casa Milan. Il terzino si è fermato per un leggero problema muscolare e le sue condizioni dovranno essere valutate giorno dopo giorno. Per il momento la certezza è che salterà il Torino. Molto probabilmente sarà out anche contro il Bologna perché ancora non sicuramente al meglio. Il rischio è sicuramente quello di una ricaduta e quindi si continua a proseguire sulla linea di cautela per non perderlo ancora più del tempo.

Walker, quindi, dall’infortunio potrebbe rientrare contro la Lazio, ma non è da escludere che salti anche quella sfida per averlo a disposizione solamente a metà marzo. Per adesso siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Le valutazioni sono in corso e le decisioni saranno prese a partire da lunedì.

Il terzino spinge per rientrare il prima possibile. Ma in casa Milan c’è la consapevolezza che Walker in passato ha avuto diversi problemi infortuni e quindi ci vorrà del tempo prima di vederlo in difficoltà.

Walker in campo contro la Lazio?

Walker quasi certamente salterà il Bologna per questo infortunio. Per lui è possibile un rientro in campo contro la Lazio, ma molto dipenderà dalle decisioni dello staff medico. Quindi nei prossimi giorni saranno fatte tutte le valutazioni del caso per capire meglio cosa succederà e quali saranno i reali tempi di recupero.