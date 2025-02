Milan-Inter, rigore su Thuram: la sentenza dei vertici arbitrali

Grandi polemiche di Simone Inzaghi nel post partita del derby per un presunto calcio di rigore su Thuram, dai vertici arbitrali arriva la sentenza sulla decisione di Chiffi

Quello di ieri a San Siro è stato sicuramente un bel derby. Amaro in bocca per il Milan che si è visto segnare il gol del pareggio da De Vrij solo nei minuti finali, ma tutto sommato il risultato è giusto visto che i nerazzurri avevano creato tanto durante il secondo tempo. Per i rossoneri è stata comunque una serata positiva, considerando che hanno chiuso la partita con Camarda e Alex Jimenez in attacco e Terracciano a centrocampo, mentre l’Inter dalla panchina ha inserito altri cinque titolari.

Simone Inzaghi, che ancora oggi si lamenta di un presunto fallo in finale di Supercoppa, ha parlato ancora una volta di arbitri e di un calcio di rigore non assegnato per fallo di Pavlovic su Thuram, addirittura definitivo “clamoroso” nelle interviste alle tv e in conferenza stampa. A quanto pare, però, non è nemmeno clamoroso: non c’era proprio.

Il rigore su Thuram non c’è

La sentenza arriva dai vertici arbitrali. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la decisione dell’arbitro Chiffi e del Var Di Paolo è corretta: il tocco di Pavlovic su Thuram è troppo casuale e soprattutto troppo leggero per considerarlo da calcio di rigore. Giusto anche il non intervento da parte del Var perché il contatto era stato valutato dall’arbitro di campo. Insomma, tante polemiche per nulla.

Non c’è alcun rigore in favore dell’Inter quindi, molti dubbi invece sul fatto di Bisseck su Alex Jimenez pochi secondi prima il gol dei De Vrij: la spinta del difensore sul rossonero (che in quel momento si stava coordinando per rinviare) è evidente ma anche in questo caso non c’è stato alcun intervento, né dell’arbitro e né del Var. Non ne ha parlato Conceicao nel post gara, il quale ha invece preferito discutere della partita, del momento della squadra e di esprimere soddisfazione per la reazione post Zagabria.