Milan, interviene Cardinale: è in arrivo il nuovo ds

Gerry Cardinale accelera per portare al Milan un nuovo direttore sportivo: c’è lui in pole position nelle scelte del club rossonero.

Sono ore di riflessioni queste per il Milan. Dopo la pesante eliminazione ai playoff di Champions League, incassata per mano del Feyenoord, la società rossonera ha dato inizio a delle ponderate considerazioni, ampliando il proprio metro di valutazione. Mentre Conceicao prova a raddrizzare il colpo quantomeno in campionato, con l’obiettivo di centrare il piazzamento nelle prime quattro, la dirigenza sta cercando di venire a capo di alcune situazioni ancora in sospeso. Una di queste riguarda l’argomento direttore sportivo. È passato ormai diverso tempo dalla separazione ufficiale da Antonio D’Ottavio, con il club che non ha ancora individuato il profilo giusto a cui assegnare il ruolo di ds tuttora vacante.

Interviene Cardinale: sono quattro i nomi nel mirino del Milan per il ruolo di ds

Il Milan ha tutte le intenzioni di arricchire il proprio staff dirigenziale con un volto di importante rilievo per la carica di direttore sportivo. In merito, sarebbe intervenuto proprio Gerry Cardinale, facendosi carico della scelta finale. Stando alle indiscrezioni raccolta dal quotidiano ‘Il Corriere dello Sport’, il numero uno di RedBird starebbe tenendo sotto osservazione quattro nomi in particolare in vista della prossima stagione. Il Milan avrebbe in cima alla lista profili come Modesto, Berta, Paratici e Tare.

Tra questi quattro nomi, in pole position nelle scelte del club rossonero ci sarebbe Francois Modesto, nonché ex direttore sportivo del Monza di Galliani. Il profilo piace molto, sopratutto a Geoffrey Moncada che vanta un ottimo rapporto con lo stesso Modesto. Il direttore tecnico del Milan, di fatto, starebbe spingendo affinché l’operazione si concretizzi. La decisione finale spetterà a Gerry Cardinale che non vuole lasciare nulla al caso per la scelta del nuovo ds, conscio che giocherà un ruolo fondamentale nel prossimo futuro della società.