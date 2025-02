Milan, ipotesi da non credere per giugno: un ex Juventus nel mirino

Suggestione a sorpresa in casa Milan. Prende piede l’ipotesi che porterebbe l’ex Juventus a Milano il prossimo giugno.

Serve una scossa forte, risolutoria e definitiva per tentare la scalata verso il quarto posto. Sebbene il prossimo impegno sia uno tra i più proibitivi in Serie A, il Milan non può mollare proprio ora. A Bologna servirà la miglior versione del Diavolo per rialzare un morale che allo stato attuale è sotto i tacchi. Ma basta una scintilla per rianimare i rossoneri. Gli otto punti dal quarto posto non devono scoraggiare Leao e compagni, chiamati a rispondere alle critiche provenienti dall’esterno con una prova di alta intensità contro una formazione che non rinnega mai i propri principi di aggressione, nemmeno contro le big.

Milan, vietato sbagliare a Bologna: un passo falso condizionerebbe pesantemente la corsa Champions

Sembra che basti un soffio per mandare k.o. questo Milan, che anche a Torino ha fallito l’ennesima prova di maturità, specialmente dopo una batosta come l’eliminazione dalla Champions League. Per evitare che all’esonero di Bonera dall’under 23 si aggiunga anche quello di Conceiçao a fine stagione, servirà una prova di squadra al “Dall’Ara”. È ancora prematuro parlare di cambio in panchina. Tutt’altro discorso per i piani alti, dove spunta il nome di Fabio Paratici per il ruolo di direttore sportivo.

L’ex Juventus è fermo da inizio 2023, a seguito della squalifica inflitta dalla Corte Federale d’Appello della FIGC per il caso plusvalenze. L’inibizione terminerà nel giugno 2025. Ciò aprirebbe le porte ad un possibile assunzione da parte del Milan, attualmente orfano della figura del direttore sportivo, che, come riportato da FootMercato, ha intavolato colloqui con Paratici. Dopo l’ultima esperienza al Tottenham come direttore generale, posizione ricoperta dal giugno 2021 al marzo 2023, il dirigente potrebbe quindi tornare in Italia.

Milan, idea Paratici per la carica di direttore sportivo: la squalifica per il caso plusvalenze terminerà a giugno

Il nome dell’ex amministratore delegato bianconero si aggiunge quindi ad altri profili sondati nelle ultime settimane, dei quali il più altisonante è quello di François Modesto, ex d.s. del Monza di Adriano Galliani. Restano sullo sfondo le ipotesi di un cambio di ruolo per Moncada e Kirovski, ammessi al corso di formazione per Direttori Sportivi organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Unisalento.

Una cosa è certa: la società rossonera vuole cambiare passo, inserendo una figura carismatica per la carica di direttore sportivo. I prossimi mesi saranno decisivi per capire chi sarà il prescelto.