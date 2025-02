Milan-Jimenez, c’è l’annuncio sul suo futuro: Ibrahimovic non ha dubbi

Durante la conferenza stampa in vista della partita contro il Feynoord, Ibrahimovic ha fatto chiarezza sul futuro del terzino rossonero.

Il Milan di Sergio Conceicao scenderà in campo domani sera alle ore 20:45 sul prato di San Siro per il ritorno dei play-off di Champions League, contro il Feynoord: all’andata finì 1 a 0 per la squadra olandese. I rossoneri devono recuperare lo svantaggio del match di andata se vogliono proseguire il proprio cammino nella competizione dalle grandi orecchie, dove agli ottavi possono affrontare o l’Arsenal o l’Inter. Continua invece la scalata in classifica in Serie A, in cerca di uno dei posti in zona europa, con anche una partita da recuperare, contro il Bologna.

Milan, il futuro di Jimenez è definito

In questa stagione, sia l’ex allenatore Fonseca che l’attuale tecnico Conceicao, hanno spesso rivoluzionato la formazione iniziale, utilizzando anche calciatori giovani del vivaio rossonero, uno su tutti Alex Jimenez.

Il terzino spagnolo si è messo in grande mostra in questa prima parte di stagione, facendo il salto di categoria, dal Milan Futuro alla prima squadra. L’esterno classe 2005 è stato utilizzato spesso anche nei big match, come vice Theo Hernandez o come esterno d’attacco.

Sul suo futuro è intervenuto Zlatan Ibrahimovic nella conferenza stampa di questo pomeriggio, alla vigilia del match contro il Feynoord. Queste le sue parole:

C’è questa clausola per il Real: abbiamo un buon rapporto con loro, ad oggi non ci sono discussioni. Lui in estate era al Milan Futuro, come tanti altri giovani: questa è la nostra strategia per il Milan Futuro. In Jimenez ci crediamo, vogliamo dare spazio ai nostri talenti. Mi dispiace che non sia in lista Champions, c’erano solo tre cambi, ma dall’anno prossimo sarà in Lista B.

Milan, attento al Real Madrid

Il Milan ha acquistato Alex Jimenez dal Real Madrid nell’estate del 2024 per 5 milioni di euro: il giocatore ha firmato un contratto fino al 2028, tuttavia nel contratto è prevista una clausola di recompra per il club spagnolo.

Il Real Madrid potrebbe farsi avanti per il terzino spagnolo sia nell’estate 2025 che nel 2026, a due cifre diverse: 9 milioni tra sei mesi e 12 milioni tra diciotto mesi. Quindi, il Milan così al sicuro non è. Ma Ibrahimovic assicura i propri tifosi di avere un buon rapporto con il Real, cercando di scacciare via ogni voce di mercato. Anche perchè ha già annunciato la sua presenza alla prossima edizione della Champions.