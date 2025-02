Milan, Joao Felix al bivio: resta a una sola condizione

Joao Felix in bilico come tanti altri giocatori al Milan, per il portoghese c’è una condizione ben precisa per restare in rossonero

Dopo la grande delusione dell’eliminazione dalla Champions League, il Milan ha l’obbligo di guardare avanti e non può stare a piangere sul latte versato. I rossoneri devono ripartire e farlo al meglio, gli impegni in campionato incombono e non possono essere falliti, per tenere vivo il sogno della rimonta in zona Champions, che è l’obiettivo principale da raggiungere. Le sfide con Torino, Bologna e Lazio, in una settimana, diranno se le ambizioni rossonere saranno fondate o se invece la stagione rischierà di prendere davvero una brutta piega.

E’ un Milan che per ottenere i risultati desiderati dovrà trovare continuità di gioco e le risposte ideali dai migliori giocatori del lotto. Incluso Joao Felix, che dopo il debutto folgorante con gol contro la Roma in Coppa Italia si è poi acceso soltanto a intermittenza e senza lasciare particolarmente il segno. Le qualità del portoghese sono fuori discussione, ma adesso è il momento di mostrarle con maggiore convinzione. Il numero 79 è accomunato al Diavolo da un futuro incerto e da provare a conquistarsi sul campo. La domanda che tutti si fanno è: resterà al Milan dopo questi sei mesi?

Joao Felix, garantisce Conceicao: se va via il tecnico, lo fa anche il giocatore

C’è una condizione ben precisa, stando a quello che viene riportato dall’edizione oggi in edicola della ‘Gazzetta dello Sport’. Il destino di Joao Felix è legato a quello di Sergio Conceicao.

E’ stato l’allenatore a chiedere espressamente il giocatore a gennaio. Dunque, se l’ex Porto, a fine stagione, venisse mandato via, non ci sarebbero chances per Joao Felix di restare. E dato che la conferma di Conceicao balla sostanzialmente sul raggiungimento del quarto posto, da questo dipenderà l’eventuale conferma dell’attaccante.

Joao Felix, il piano per il riscatto dal Chelsea: le cifre

Al momento, come noto, non sussiste per il Milan un diritto di riscatto di Joao Felix, essendo stato impostato soltanto il prestito secco dal Chelsea, per mancanza dei tempi tecnici per definire una formula in prospettiva. Il discorso potrà però certamente essere ripreso.

Qualora volessero acquistarlo a titolo definitivo, i rossoneri dovrebbero versare nelle casse dei ‘Blues’ circa 40 milioni di euro. L’idea potrebbe anche essere quella di fissare un nuovo prestito oneroso con riscatto nel 2026.