Milan, Joao Felix guarda al futuro: “Non si sa mai”, poi su Conceicao

L’attaccante rossonero, arrivato nella sessione invernale di mercato, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club, raccontandosi.

Il mercato invernale del Milan è stato uno dei più prolifici, con la dirigenza rossonera che ha portato a Milano 5 nuovi innesti: Walker, Bondo, Joao Felix, Sottil e Gimenez. Tre di questi si sono già messi in mostra in queste prime partite con la maglia rossonera, in particolare l’attaccante messicano ha già messo a segno 2 gol in altrettante partite in campionato. L’unico che deve ancora debuttare è Bondo, ma il centrocampista ex Monza deve rientrare da un infortunio.

Un buon impatto lo ha avuto anche Joao Felix, arrivato in prestito dal Chelsea per questo finale di stagione. L’attaccante rossonero, in gol anche lui alla prima presenza con la maglia del Milan, ha convinto Conceicao, tanto che in queste ultime gare lo ha sempre schierato titolare.

Milan, Joao Felix si racconta

L’attaccante portoghese è intervenuto nel programma Face-Off, ai canali ufficiali del club rossonero. Tanti i punti toccati: il suo passato, il suo arrivo al Milan, il rapporto con i compagni, l’idolo di sempre e il rapporto con Conceicao. Queste le sue parole:

Volevo venire al Milan, anche il mio gente ha fatto un grande sforzo per farmi arrivare qua. Il club voleva il trasferimento ed è stata un’opportunità per entrambi. Spero di essere felice, per ora sono sei mesi, ma nel calcio non si sa mai.

Sul rapporto con Conceicao e Leao, compagno di nazionale:

Il mister lo conoscevo già, ama il calcio, vuole sempre vincere. Trasmette tanto ai suoi giocatori, farà sicuramente bene anche qui. Con Rafa ho un buon rapporto, sia dentro che fuori dal campo. Mi piace giocare con lui, Mi dà opzioni diverse, che sia sui piedi o in profondità.

L’arrivo al Milan e il ricordo di un idolo, ovvero Kakà:

Nel mondo del calcio di oggi ci conosciamo un pò tutti, oggi è più facile arrivare in un club, si riceve sempre una calorosa accoglienza. Kakà è stato sempre il mio idolo, mi rivedo molto in lui. Quando sapevo che sarei arrivato al Milan ho subito pensato di prendere la 22, ma c’è l’ha Emerson.

Il Milan e Joao Felix hanno firmato un contratto fino al 30 giugno 2025, con l’opzione del prestito secco, ma chissà che Chelsea e club rossonero non arrivino ad un accordo per un ulteriore prestito, che permetterebbe a Joao Felix di giocare anche di più.