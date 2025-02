Milan, la risposta è secca: ha rifiutato i rossoneri!

Il Milan incassa un pesantissimo no: la società rossonera è rimasta spiazzata dalla risposta ricevuta in queste ore.

La finestra di mercato invernale si è chiusa da diversi giorni ormai, ma il Milan continua a lavorare quotidianamente per far sì che il futuro sia roseo e ricco di successi. In queste ultimissime ore, in casa rossonera sta tenendo banco un argomento a dir poco scottante legato al Milan Futuro. Dopo l’ennesimo ko in campionato, arrivato nello scontro salvezza con la Lucchese, Daniele Bonera è stato messo alla porta. La dirigenza è sempre più decisa a sollevare il tecnico bresciano dall’incarico per affidarsi ad un nuovo allenatore. Alberto Bollini è stato uno dei primi nomi partoriti dalla mente della società, ma la risposta dell’ex Salernitana avrebbe gelato il Milan.

Bollini spiazza il Milan: secca la risposta del mister

Sono arrivati nuovi aggiornamenti in merito alla situazione relativa al tema allenatore per il Milan Futuro. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte dal noto giornalista, Matteo Moretto, la pista che porta ad Alberto Bollini si sarebbe inaspettatamente raffreddata per i rossoneri. La società lombarda, di fatto, avrebbe rimediato un deciso e secco no da parte dell’allenatore, attualmente commissario tecnico dell’Italia Under 19. Per il tecnico era già pronto un contratto fino 2026 con opzione per un’ulteriore stagione.

Quindi, Alberto Bollini avrebbe optato per la sua permanenza in Federazione, spinto anche dal solido rapporto che lo lega al presidente della FIGC, Gabriele Gravina, e al coordinatore delle Nazionali Giovanili Maurizio Viscidi. Inoltre, la scelta sarebbe stata dettata anche dal fatto che a marzo l’Under 19 sarà impegnata nella cruciale fase di qualificazione all’Europeo. Dunque, il Milan è costretto a cambiare rotta, virando su nuovi lidi. Una di queste porta a Federico Guidi, tecnico che sta facendo parlare di sé per il suo ottimo lavoro con la Primavera rossonera.

Il Milan valuta la soluzione interna: virata su Guidi

Dopo il no di Bollini, la dirigenza avrebbe orientato i propri occhi su Federico Guidi, tecnico della Primavera rossonera diventato ora la prima scelta per il club. L’allenatore in questione ha una certa dimestichezza nel trattare e valorizzare i giovani talenti, come dimostrato nelle sue esperienze pregresse nei vivai di Fiorentina e Roma. Inoltre, il tecnico ha avuto modo di farsi conoscere anche all’interno della Federazione, allenando e ottenendo buoni risultati alla guida delle nazionali Under. In carriera, Guidi vanta pure esperienze sulle panchine di Gubbio, Casertana e Teramo.

Nel caso in cui il Milan decidesse di andare verso questa direzione, Federico Guidi erediterebbe una squadra in condizioni a dir poco critiche. In 26 turni nel girone B di Serie C, Daniele Bonera ha raccolto solamente 4 vittorie, rimediando la bellezza di 12 sconfitte e 10 pareggi. Trend negativo che ha fatto sprofondare il Milan Futuro nei bassi fondi della classifica. Al momento, i rossoneri sono 18esimi, con appena 22 punti racimolati. La formazione Under 23 è in piena a zona retrocessione, a -5 dall’ultimo posto che garantirebbe la permanenza in Serie C. Una categoria che il club vuole mantenere, evitando il baratro della retrocessione nei dilettanti.