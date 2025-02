Il calendario del Milan cambia inevitabilmente dopo l’eliminazione patita in Champions League: il match di campionato è stato posticipato.

Ieri sera, dinanzi agli occhi del pubblico di San Siro, il Milan di Sergio Conceicao ha detto addio al proprio cammino in Champions League, vedendo stroncati i propri sogni dagli olandesi del Feyenoord. Un’eliminazione che, oltre a recare un grave danno economici al club, si ripercuoterà anche sul calendario dei rossoneri. Con l’esclusione dalla massima competizione europea, infatti, il match di recupero contro il Bologna di Vincenzo Italiano è stato posticipato.

Con la qualificazione agli ottavi di Champions League, la gara di recupero tra Bologna e Milan si sarebbe giocata mercoledì 26 febbraio alle 18:30. La sfida tra le due formazioni era stata rinviata in occasione del girone d’andata, causa maltempo. Tuttavia, considerata l’eliminazione dei rossoneri dalla massima competizione europea, la partita di campionato è stata posticipata di un giorno.

La sfida di recupero che andrà in scena allo stadio Renato Dall’Ara tra Bologna e Milan si disputerà giovedì 27 febbraio, con le ore 20:45 come fischio d’inizio. Il tutto è stato annunciato dalla Lega di Serie A attraverso una nota ufficiale:

“Si comunica altresì che il recupero della gara di Campionato di Serie A Enilive Bologna-Milan (9a giornata), originariamente programmata in data 26 ottobre 2024, è fissato per mercoledì 26 febbraio 2025 alle ore 18.30. In caso di mancata qualificazione della società AC Milan agli Ottavi di Finale di UEFA Champions League, la gara sarà programmata il giorno giovedì 27 febbraio 2025 alle ore 20.45”.