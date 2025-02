Milan, l’esonero è ormai questione di ore: annuncio imminente!

Milan Futuro, l’esonero dell’allenatore è quasi ad un passo. Ci potrebbe l’annuncio nelle prossime ore e si va già alla ricerca di un possibile sostituto

Quest’anno in casa Milan è stata introdotta una novità e si è dato vita ad un progetto interessante, su cui le aspettative erano molto alte. C’è stato, infatti, il debutto e la nascita della seconda squadra del Milan, attualmente presente nel girone B di Lega Pro. Tuttavia, non è un periodo semplice: il Milan Futuro si trova in terzultima posizione e vicina potrebbe essere la sua retrocessione. Ieri, domenica 23 febbraio, infatti, la seconda squadra è stata sconfitta in casa dal Pescara per 3-2 , e ciò non fa altro che peggiorare l’attuale situazione in classifica, ma non solo, anche le sorti del suo allenatore: Daniele Bonera.

Esonero Daniele Bonera: i possibili sostituti

L’esonero di Daniele Bonera è a un passo dall’esonero, ci potrebbe essere l’annuncio nelle prossime ore e da tempo stanno circolando i nomi dei possibili sostituti che potrebbero aiutare la squadra a ritrovare la luce e ristabilire il giusto equilibrio.Come scrive su X Matteo Moretto: “Milan Futuro, Daniele Bonera nuovamente a un passo dall’esonero”. L’allenatore era, infatti, stato vicino all’esonero già qualche settimana fa ma, grazie alla fiducia della società, ha potuto continuare il suo percorso. Come già anticipato, la sconfitta di ieri contro il Pescara non fa altro che peggiorare la sua situazione e, di conseguenza, a breve Bonera lascerà la panchina.

Sui possibili sostituti si sta già parlando da tempo e diversi sono i nomi che da settimane stanno circolando: un possibile sostituto potrebbe essere Alberto Bollini, attuale tecnico dell’U-19 italiana. La società rossonera sta decidendo in queste ore se puntare anche a Mauro Tassotti (presente già nello staff del Milan Futuro) o a Federico Guidi (allenatore della Primavera). Si sta pensando anche a possibili profili più giovani come Massimo Oddo o Alberto Aquilani.

Sergio Conceicao, anche lui vicino all’esonero

A dicembre 2024, Sergio Conceicao è diventato il nuovo allenatore del Milan, subentrando al precedente Paulo Fonseca. Subito dopo il suo arrivo, Conceicao è riuscito a vincere la Supercoppa Italiana a Riyahd contro l’Inter di Inzaghi, dando tanto orgoglio ai suoi tifosi.

Tuttavia, però, il Milan ha iniziato ad accusare brutti colpi in Champions League, tanto che martedì 18 febbraio è stata definitamente eliminato dal Feyenoord.

Anche in Campionato la situazione non è particolarmente positiva: l’obiettivo sarebbe raggiungere il quarto posto, ma dopo la sconfitta di sabato contro il Torino, la situazione si complica, e si complicano anche le sorti di Sergio Conceicao. Suo possibili sostituti, si pensa a Sarri, già considerato dalla società rossonera al momento dell’addio di Paulo Fonseca, ma non per un contratto di soli 6 mesi.