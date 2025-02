Milan, messaggio chiaro della dirigenza: ecco cos’è successo questa mattina a Milanello

Dopo la sconfitta di Rotterdam arriva il chiaro messaggio della dirigenza rossonera: ecco cos’è successo questa mattina a Milanello.

La sconfitta nell’andata dei play-off di Champions League contro il Feyenoord ha nuovamente messo in luce i grandi problemi del Milan e, soprattutto, la grande tensione che circola nell’ambiente. La fuga dalla conferenza stampa da parte di Sergio Conceicao al termine della gara di Rotterdam sembra esserne la dimostrazione, con il tecnico portoghese che sembra far trasparire nervosismo e irritazione.

Per i rossoneri sarà fondamentale cambiare completamente atteggiamento in vista della gara di ritorno, dove saranno chiamati a rimontare lo svantaggio iniziale. La dirigenza del Diavolo è consapevole dell’importanza delle prossime partite e, nella mattinata odierna, ha voluto far sentire la vicinanza al gruppo.

Verso Milan-Verona, dirigenza vicino alla squadra: questa mattina era presente a Milanello

Per il Milan sta per iniziare una settimana già decisiva per le sorti della stagione. La squadra di Sergio Conceicao è attesa, a partire dalla gara di domani sera, da quattro partite dove non sarà ammesso sbagliare: a San Siro contro Verona, il ritorno dei play-off di Champions League contro il Feyenoord, la trasferta Torino e infine il recupero contro il Bologna. Quattro match dalla fondamentale importanza che potranno dare un sapore differente al proseguo di stagione del Diavolo.

Come raccontato dalla Gazzetta dello Sport, la dirigenza rossonera è consapevole dell’importanza delle prossime gare e nella mattinata odierna si sarebbe presentata a Milanello per stare vicino alla squadra. L’obiettivo è di far capire al gruppo quanto sia fondamentale vincere contro il Verona e passare il turno in Champions League, sia dal punto di vista morale che economico. Da domani parte la rincorsa in classifica, con il Ranking UEFA che però non sorride per nulla.

Milan, Conceicao a rischio? Senza qualificazione in Champions League sarà addio

Come raccontato dal Corriere dello Sport, il credito accumulato da Sergio Conceicao grazie alla vittoria della Supercoppa sembra essere ormai esaurito. Il tecnico portoghese sembra sentirsi già solo e abbandonato e il rapporto con Ibrahimovic sembra non essere dei migliori. Il tecnico portoghese sembra essere appeso ad un filo e serviranno risultati importanti sia in Champions League che in campionato per convincere il club ad attivare l’estensione dell’accordo fino al 2026 presente nel suo contratto.

Oltre a superare il turno contro il Feyenoord, Conceicao è chiamato a centrare la qualificazione alla prossima Champions League, senza la quale sarebbe addio al cento per cento. Le somme, però, verranno tirate a fine stagione e, dopo un ricco mercato di gennaio, le carte per raggiungere gli obiettivi prefissati sembrano esserci tutte.