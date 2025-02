Milan, nuovo assalto al bomber: la trattativa riparte da zero

Il Milan a caccia di un attaccante, scelto il nome per il dopo Gimenez: ma la trattativa andrà ricomposta daccapo

Ha messo mano pesantemente al suo reparto d’attacco, il Milan, nel mercato di gennaio, portando a casa alcuni colpi decisamente interessanti. Uno su tutti, ha permesso di mettere le mani sul bomber del futuro, quel Santiago Gimenez su cui si ripongono tantissime aspettative. Il messicano ha già timbrato il cartellino per la prima volta, nel match di campionato contro l’Empoli, poi è andato incontro a una gara negativa contro la sua ex squadra, il Feyenoord. Ci vorrà ancora un po’ di fisiologico adattamento, ma il potenziale del calciatore mette presumibilmente al riparo da brutte sorprese.

Su di lui, si proveranno a mettere le basi per un reparto offensivo sempre più performante. L’idea per il Milan è provare a trattenere Joao Felix, al suo fianco, ma servirà anche un centravanti in grado di fargli da cambio ideale, quando se ne presenterà la necessità. Abraham non convince del tutto e non è detto che il Milan lo riscatti a fine stagione, Jovic è destinato all’addio mentre il giovane Camarda ha un potenziale notevole ma è ancora acerbo e andrà aspettato.

Dunque, il Milan lavora già su un centravanti di riserva da acquistare al termine della stagione. Il nome è già stato scelto dalla dirigenza, che tornerà all’assalto per un nome già seguito nelle settimane scorse.

Milan, Krstovic non sparisce dai radar: nuova offerta in vista

Piace sempre molto, eccome, Krstovic del Lecce, che in questa stagione sta confermando tutto il bene che si diceva su di lui. Ma non sarà facile mettere le mani sul montenegrino.

L’offerta da 20 milioni più 5 di bonus presentata a fine sessione invernale non è stata accettata dal Lecce nemmeno in previsione di giugno. Ecco perché, secondo ‘Sky Sport’, il Milan dovrà ripartire da zero nella trattativa. La sensazione è che i pugliesi, fidando nel rendimento del giocatore, possano fissare il prezzo di uscita decisamente più in alto.

Milan, per Krstovic è duello con l’Inter: derby di mercato già in fiamme

C’è anche un altro motivo per cui per il Milan non sarà per niente facile portare a casa il suo obiettivo. Il giocatore infatti piace anche all’Inter.

Nei piani di Marotta, si tratta del nome alternativo a Santiago Castro, primo obiettivo per la linea avanzata. Il derby è già in corso, il Milan non vuole farsi soffiare il bomber dai cugini ma dovrà sgomitare.